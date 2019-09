Cat de importanta este reconstituirea in cazul crimelor de la Caracal: Se verifica sinceritatea lui Gheorghe Dinca

Cat de importanta pentru o ancheta este reconstituirea?

Potrivit acestuia, in primul rand, este nevoie de o conditie): Acceptul autorului de a participa la acea reconstituire. Daca nu exista acest accept, avem de-a face cel mult cu un experiment judiciar, explica Antonescu, pentru Ziare.com.Precizarile vin in contextul in care procurorii si politistii au inceput luni dimineata reconstituirea crimelor in cazul de la Caracal. Principalul suspect, Gheorghe Dinca, a ajuns inca de dumineata la casa sa si arata, pas cu pas, cum a rapit-o, ucis-o si incinerat-o pe Alexandra Macesanu.Practic, anchetatorii refac astazi, alaturi de barbat, zilele de 24 si 25 iulie."Am avut cazuri in teren in care doar si simpla conducere in teren, fara reconstituire, a avut efect. De exemplu,. De altfel, s-a incercat si la Dinca acest lucru.Si ne-a dus acolo. Sau:. El ma duce in teren si-mi arata. De exemplu, unde a aruncat cadavrul, dar cadavrul a fost luat de apa si nu mai exista.Dar prin reconstituire pot sa verific sinceritatea lui. Verific prin camere de supraveghere daca a trecut pe acolo, daca nu era in alta parte.," spune Antonescu.Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a omorat pe Alexandra Macesanu (15 ani) si Luiza Melencu (18 ani), apoi le-a ars trupurile in butoiul din curtea sa.Cele doua fete au disparut dupa ce au fost luate la ocazie de suspect.Criminologul da exemple cum pot fi prinsi suspectii daca fac declaratii false."Daca e un tip firav, are 50 de kilograme cu paltonul ud, sa zicem, si victima avea 80-100 de kilograme, si el spune ca dupa ce a omorat victima a luat-o in carca si a dus-o nu stiu cati pasi, s-a terminat. Nu mai poate fi veridic pentru ca-i pun un sac de greutatea aia si-l pun sa care. Si demonstrez ca minte," explica acesta."Atunci cand nu exista niciun dubiu si toate probele se coroboreaza nu se impune reconstituire, doar de dragul reconstituirii. Daca exista recunoastere, exista probe care nu se bat cap in cap, totul este perefct, nu-si are rostul o reconstituire.Dar daca exista cel mai mic dubiu, cea mai mica chestie care nu da senzatia de veridicitate, se impune o reconstituire, pentru a proba cele declarate de autor si cele constatate de fapt cu ajutorul celorlalte probe," concluzioneaza Antonescu.Reconstituirea este reglementata de Codul de Procedura Penala."Organul de urmarire penala sau instanta de judecata, daca gaseste necesar," se arata la articolul 193.Atunci cand suspectul sau inculpatul nu poate sau refuza sa participe la reconstituire, aceasta se efectueaza cu participarea altei persoane.Un procuror-criminalist cu experienta a explicat pentruca, in conditiile in care fapta a fost comisa de un singur autor si in absenta martorilor oculari, reconstituirea reprezinta deseori singurul si cel mai important mijloc de verificare a probelor din ancheta.In alte cazuri, reconstituirea demonstreaza temeinicia declaratiilor suspectului, care incearca sa ascunda activitatea altor participanti la infractiune, scotand in evidenta ca faptele/crimele nu puteau fi comise decat cu ajutorul a doua sau mai multe persoane.," conchide criminalistul.