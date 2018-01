Catalin Ionita i-ar fi spus lui Tudose ca refuza sa devina sef al Politiei Romane, asa cum vrea Carmen Dan

Ziare.

Potrivit unor surse guvernamentale, Catalin Ionita a discutat telefonic, miercuri dimineata, cu premierul, anuntandu-l pe acesta ca i-a transmis ministrului Carmen Dan ca refuza postul de sef al Politiei Romane, dar si motivele care stau la baza deciziei."In acest moment ma aflu in anticamera dansei", i-a fi spus Ionita premierului.Intrebat de catre Tudose daca accepta sau nu functia, Ionita a raspuns "cu tot respectul, domnule prim-ministru, nu!"Informatiile sunt relevante in contextul in care premierul a declarat la inceputul sedintei de guvern ca i-a cerut lui Bogdan Despescu ca in sapte zile sa prezinte un plan de masuri, in conditiile in care a inteles ca inlocuitorul acestuia nu mai accepta functia."Am discutat cu domnul Bogdan Despescu si mi-a prezentat raportul. Am inteles de pe surse, ca noua propunere (Catalin Ionita - n.red.) si-a declinat intentia de a ocupa functia si l-am rugat pe domnul Despescu ca intr-o saptamana sa imi prezinte masurile pentru remedierea situatiei.Totusi, acel faptas a fost prins in doua zile", a declarat Tudose.Dupa sedinta de guvern, premierul a avut o scurta discutie cu ministrul Carmen Dan. Ulterior, in spatiul public au aparut inforrmatii ca s-ar fi pus in discutie demisia de onoare a ministrului.Imediat dupa aceasta discutie, Carmen Dan a mers la Palatul Parlamentului, dar nu se stie cu cine s-a intalnit, avand in vedere ca presedintele PSD Liviu Dragnea ar fi plecat din Capitala sa se intalneasca cu lideri locali ai partidului.