Cazul Caracal: Ministrul de Interne a numit un nou sef al Politiei si a demis sefii IPJ Olt si Politiei Caracal

El a facut o declaratie de presa sambata seara, in fata sediului IPJ Olt, spunand ca a decis schimbarea din functie a sefilor Politiei Caracal, dispunand masuri pentru evaluarea actului managerial la toate unitatile din cadrul IPJ Olt."Stiti foarte bine ca ma aflu aici de cateva zeci de ore bune si am luat niste masuri pe care vreau neaparat sa vi le transmit si dumneavoastra si opiniei publice. in urma evenimentelor care s-au intamplat aici in judetul Olt: incetarea imputernicirii inspectorului sef al IPJ Olt, precum si a celor doi adjuncti, schimbarea din functie a sefului Politiei municipiului Caracal, precum si adjunctul acestuia. De asemenea, am dispus masuri urgente pentru evaluarea eficientei actului managerial la toate subunitatile din cadrul IPJ Olt", a spus Moga.El a mai afirmat ca, dupa ce prefectul si subprefectul judetului Olt au fost schimbati din functie, din dispozitia premierului Viorica Dancila,Moga a mai anuntat imputernicirea la conducerea IPJ Olt a sefului Directiei Ordine Publica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane."De asemenea,, domnul Vasile Armasu va fi imputernicit ca sa gestioneze treburile in judetul Olt", a afirmat ministrul Afacerilor Interne.Dupa aceasta scurta declaratie, Nicolae Moga a reintrat in sediul IPJ Olt, refuzand sa raspunda la intrebarile jurnalistilor.