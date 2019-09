Cazul consilierului care i-a amenintat pe politisti: Godina reclama modul in care se desfasoara ancheta la IPJ Prahova. Aud ca sefii de acolo i se adresau cu "Lucica" consilierului

Ziare.

Godina sesizeaza ca ofiterul care il audiaza pe politistul care l-a oprit pe consilierul parlamentar l-a "luat tare" pe acesta, avand in vedere ca are "o singura tresa". Acestuia ii transmite ca el a facut publica inregistrarea si explica il invita sa il audieze. El mai spune ca politistul avea o camera la el si a inregistrat tocmai pentru a se proteja de astfel de situatii si ca a decis sa o faca publica pentru ca se temea de influenta consilierului parlamentar.Godina se mai intreaba, in finalul postarii: "Am auzit ca atunci cand venea pe la inspectorat sa dea declaratii intr-un dosar, consilierului parlamentar i se adresau sefii de pe acolo cu 'Lucica'. Mai ca nu-mi vine sa cred asa ceva!! Oare d-aia isi permitea sa arunce cu legitimatia?""Agitatie pe la IPJ PrahovaBiroul Control Intern face verificari pentru a afla cum a ajuns filmarea de ieri in spatiul online.Un ofiter de acolo, probabil mai zelos el asa de fel, il audiaza pe colegul politistului care a filmat ieri si, vazandu-l agent cu o singura tresa, il ia tare si ii spune ca poate vrea sa fie audiat cu 'intrebare si raspuns'.Domnule ofiter, nu stiu daca ati avut vreodata ocazia sa audiati un infractor. Dar daca ati avea, sunt sigur ca aluia nu ati avea curaj sa-i vorbiti pe asemenea ton. Probabil ca v-ar trimite sa-i aduceti apa si mancare.Dar e mai usor sa audiati politisti, asa-i? Ei sunt cuminti si politicosi, iar daca mai sunt si la inceput de cariera, aveti si mai mult curaj.Tare as vrea sa ma audiati si pe mine, asa pe model 'intrebare si raspuns'. Sa vedeti ce raspunsuri incuietoare v-as da. Sunt tare curios cum v-ati permite sa-mi vorbiti.Va intereseaza cum a ajuns filmarea aia in spatiul online? E simplu. Mi-a trimis-o colegul care a realizat-o cu un bodycam cumparat de el, pentru a se proteja de tot felul de situatii. Ieri se temea de influenta acelui om, de aceea a vrut ca filmarea sa fie mediatizata.Eu am luat filmarea si am postat-o. Sa va explic si ce butoane am apasat, domnule 'anchetator' si 'investigator de cazuri complexe'? Vreti sa ma audiati si pe mine sa va explic mai frumos? O sa stau cu manutele la spate, o sa astept intrebarea si am sa va dau raspunsul. Dar sa nu ma luati tare, sa nu ma pierd.Aaa...si sa nu uit.Am auzit ca atunci cand venea pe la inspectorat sa dea declaratii intr-un dosar, consilierului parlamentar i se adresau sefii de pe acolo cu 'Lucica'. Mai ca nu-mi vine sa cred asa ceva!! Oare d-aia isi permitea sa arunce cu legitimatia?O fi adevarat oare? Faceti niste verificari?"Reamintim ca Lucian Radulescu, consilierul deputatului PSD de Prahova Laura Moagher si director adjunct la CSM Ploiesti, a fost filmat in timp ce a injurat si amenintat un politist care i-a cerut sa se legitimeze in trafic, in comuna Paulesti din judetul Prahova."Nu cred ca vrei sa ai un conflict cu mine. Hai sa-ti arat eu ceva (...) Vino incoa. Nu cred ca vrei sa intri in conflict cu mine. Astept pe cineva sa imi bage...Ia colea. Nu cred ca vrei sa intri in conflict cu mine. Incerci cu mine d-astea? Da-mi amenda, fa ce vrei tu. Incerci cu mine astea. Deci jur... fii atent ce spun aici, fa ce vrei tu. Hai, da-i drumul si da amenda", ii spune Lucian Radulescu politistului.Apoi, consilierul parlamentar ia din masina o legitimatie si i-o arunca in mana politistului.Lucian Radulescu nu a renuntat, dupa ce a jignit si injurat echipajul de politie. Reprezentantii IPJ Prahova au declarat pentru Ziare.com ca dupa ce a plecat cu masina de langa echipajul de politie, consilierul parlamentar s-a dus la sectia de politie din localitate, unde a facut scandal. Ocazie cu care politistii au constatat ca acesta era baut, dupa cum a rezultat in urma testului la care a fost supus.Ulterior, Lucian Radulescu i-a facut plangere agentului care l-a legitimat. Radulescu a reclamat comportamentul politistului si considera ca i-a fost incalcata intimitatea, dupa cum au declarat reprezentantii IPJ Prahova pentru Ziare.com.De asemenea, acestia au transmis ca miercuri dimineata, inainte de depunerea plangerii, conducerea institutiei a dispus sa se faca verificari de catre biroul Control Intern cu privire la aceasta speta.