Cazul din Vrancea, unde unei tinere care a apelat 112 i s-a spus "Asta e legislatia. La revedere!": STS se delimiteaza, ministrul trimite corpul de control

Precizarile STS: Nu operatorul nostru a vorbit cu apelanta despre timp de interventie si resurse

Dispecera a crezut ca tanara nu e in pericol. Politistii fac ancheta, iar ministrul de Interne isi trimite corpul de control in Vrancea

Fata in varsta de 18 ani sunase, pe 13 august, la numarul unui de urgenta 112, ca sa anunte ca a fost sicanata in trafic de mai multi barbati, care au urmarit-o pana acasa. Apelul i-a fost preluat de un operator si transferat ulterior unei alte operatoare, de la Politie.Iar aceasta i-a spus tinerei capana cand oamenii legii sa ii sara in ajutor. Iata cum s-a desfasurat conversatia, potrivit unei inregistrari difuzate de Realitatea TV:Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a transmis - prin intermediul unui comunicat remis redactiei Ziare.com - ca operatorul sau a respectat procedura fara a vorbi despre timpul sau resursele necesare interventiei., se arata in comunicatul remis de STS redactieiPrimii care au anuntat ca au deschis o ancheta in acest caz au fost politistii de la IPJ Vrancea. Dupa cateva ore, acestia au tras si primele concluzii. Iata care sunt acestea, potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vrancea, Catalina Murariu., a declarat Catalina Murariu.Ulterior - aflat la Iasi intr-un turneu electoral alaturi de premierul Viorica Dancila - ministrul de Interne, Mihai Fifor a anuntat ca luni isi va trimite corpul de control in Vrancea, pentru a afla de ce tanara sicanata in trafic nu a putut fi ajutata., a afirmat Fifor, la Iasi, citat de Agerpres