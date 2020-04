Cazul Pajura: Cand pot politistii sa traga letal intr-un agresor si ce proceduri trebuie sa respecte

Cazul din cartierul Pajura

Ancheta preluata de Parchetul Capitalei

Antecedentele medicale

Istoria unui manual de "bune practici"

Cazurile cand pot trage cu arma

Sursa: APADOR-CH

Conditiile

Cand focul cu arma poate fi letal

Procedura somatiei si a focului de avertisment

Regulile sunt stabilite in "Manualul de bune practici de interventie pentru politistul public", aprobat la sfarsitul anului 2005 de seful Politiei Romane.In cazurile de legitima aparare, politistul poate folosi armele de foc din dotare, fara somatie. Tot atunci, omul legii poate executa un foc de arma cu efect letal.Trebuie precizat ca folosirea armamentului se face cu respectarea prevederilor legale, respectiv Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. Pe de alta parte, conform unui alt document important folosit de politisti, "Manualul de tactica politieneasca", folosirea armamentului din dotare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, in conditiile si in situatiile prevazute de lege, inlatura caracterul penal al faptei.Discutiile despre folosirea armelor de catre politisti au aparut dupa ce au fost mediatizate mai multe cazuri de violenta care au avut loc in ultima perioada. Cel mai recent exemplu este al barbatului de 37 de ani din cartierul bucurestean Pajura care a fost impuscat mortal, miercuri dimineata, de politisti.Oamenii legii au ajuns la locuinta barbatului dupa ce au fost apelati de vecini la 112. Barbatul era cunoscut cu probleme psihice si si-ar fi amenintat vecinii cu arme albe, potrivit unor surse cu un cutit si un piron, alte surse citate despun ca era vorba de o foarfeca si o sula de gaurit pielea. El era doar in lejerie intima pe holurile blocului, potrivit martorilor.La vederea politistilor, barbatul a devenit violent, i-a lovit pe oamenii legii si ar fi fugit spre scari. A urcat pana la ultimul etaj, unde a incercat din nou sa-i loveasca pe politisti si i-a amenintat. In momentul in care agentii au incercat sa-l imobilizeze, acesta i-ar fi ranit cu foarfeca la maini si pe picioare pe politisti. Unul dintre politisti l-ar fi somat sa opreasca amenintarile si atacul, ar fi tras un foc de avertisment, apoi ar fi executat foc cu armamentul din dotare.Procurorii din Parchetul Capitalei au deschis o ancheta privind decesul barbatului, au dispus efectuarea autopsiei, au audiat martorii si echipajul de politie si au ridicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere."Din actele de urmarire penala efectuate pana la momentul actual a rezultat faptul ca unul dintre agentii de politie care au intervenit pentru imobilizarea barbatului in cauza, care era inarmat cu mai multe obiecte ascutite, a fost nevoit sa execute foc cu armamentul din dotare, intrucat persoana respectiva nu s-a supus somatiilor verbale si a initiat un atac fizic impotriva acestuia," este prima concluzie a anchetatorilor.Mai trebuie precizat ca, in urma cu 4 ani, barbatul intrase cu masina in gardul Guvernului. El si-a motivat gestul prin faptul ca a dorit sa arate ca si in Romania pot avea loc atacuri teroriste. Procurorii au deschis atunci o ancheta, care s-a finalizat cu obligarea acestuia la tratament medical. Conform portalului instantelor , la solicitarea procurorilor, Judecatoria Sectorului 1 a decis in septembrie 2018 ca barbatul "sa urmeze tratament medical de specialitate provizoriu pana la insanatosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol."Dar sa revenim la "Manualul de bune practici de interventie pentru politistul public". Documentul a fost publicat in 2017 de APADOR-CH, in urma unui proces de comunicare de informatii publice deschis impotriva MAI si IGPR care a durat doi ani.Manualul era in vigoare din 2005, dar pana atunci informatiile publice erau distribuite doar contra cost, printr-un manual prefatat de fostul ministru Petre Toba, sustinea APADOR-CH. Detalii despre el au aparut in noiembrie 2017, in momentul in care MAI a pus in dezbatere publica un proiect care modifica mai multe legi privitoare la ordinea publica.," explica manualul.Politistii pot face uz de arma in urmatoarele cazuri, daca mai multe conditii sunt indeplinite:- Impotriva celor care ataca persoanele investite cu exercitiul autoritatii publice sau carora li se asigura protectie de catre politie;- Pentru imobilizarea infractorilor care dupa savarsirea unor infractiuni incearca sa fuga;- Impotriva oricarui mijloc de transport folosit de agresori, precum si impotriva conducatorilor acestora care refuza sa opreasca la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, existand indicii temeinice ca au savarsit o infractiune ori ca este iminenta savarsirea unei infractiuni;- Pentru imobilizarea sau retinerea persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii temeinice ca au savarsit o infractiune ori incearca sa riposteze cu arma ori cu alte obiecte sau substante care pot pune in pericol viata sau integritatea corporala a persoanei;- Pentru a impiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflati in stare legala de detinere;- Impotriva grupurilor de persoane sau persoanelor izolate care incearca sa patrunda fara drept in sedile sau perimetrele autoritatilor si institutiilor publice;- In executarea interventiei antiteroriste sau obiectivelor atacate sau capturate de teroristi, in scopul retinerii sau anihilarii acestora, eliberarii ostaticilor si restabilirea ordinii publice.Dupa cum spuneam, politistul poate trage doar dupa ce sunt indeplinite mai multe conditii. Astfel, sa spunem in cazul imobilizarii infractorilor care dupa savarsirea unor infractiuni incearca sa fuga. Se poate face uz de arma dupa ce:- Infractorul a fost surprins in flagrant in timpul savarsirii unei infractiuni grave;- Dupa efectuarea somatiei acesta incearca sa fuga, nesupunandu-se cererii politistului de a ramane la locul faptei;- Datorita imprejurarii comiterii faptei nu poate fi folosit in mod eficient un alt mijloc pentru imobilizarea infractorului;- Prin folosirea armamanetului sa nu fie pusa in pericol viata altor persoane.Manualul prevede strict si cazurile in care se va face uz de arma fara somatia legala.In cazurile in care persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii temeinice ca au savarsit o infractiune ori incearca sa riposteze cu arma sau alte obiecte, "."Manualul prevede strict si cazurile in care uzul de arma se face in mod exceptional."In toate cazurile de folosire a armamentului, focul se va executa in scopul imobilizarii, evitandu-se lovirea zonelor vitale," stabileste documentul.Focul de arma cu efect letal se va executa numai in mod exceptional si numai in cazurile de legitima aparare, in conditiile prevazute de articolul 44 din Codul Penal.Este vorba de prevederile potrivit carora: "Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, savarsita in stare de legitima aparare."Este de asemenea in legitima aparare si acela care din cauza tulburarii sau temerii a depasit limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu imprejurarile in care s-a produs atacul, se arata in Codul Penal.Manualul prezinta si regulile de tactica politieneasca ce trebuie respectate de oamenii legii in cazul folosirii armamentului din dotare.Inainte de a trece la actiune, politistul trebuie sa faca o analiza rapida a situatiei existente la fata locului: a stabili despre ce fapte este vorba, autorii acesteia, daca sunt sau nu inarmati, gradul de agresivitate, precum si comportamentul pe care il au in momentul surprinderii."Armamanetul din dotare se foloseste dupa efectuarea somatiilor legale. Somatia se face prin cuvintele. In caz de nesupunere se someaza din nou prin cuvintele. Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea unui foc de avertisment in plan vertical.," se arata in manualul citat.Documentul arata ca se va evita pe cat posibil folosirea armelor de foc in zonele aglomerate sau impotriva minorilor, femeilor si batranilor.Intregul manual poate fi accesat pe site-ul APADOR-CH.