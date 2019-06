Cazul politistului impuscat mortal in Timis: Tanarul suspectat ca l-a adapostit pe ucigas a fost retinut

Ziare.

Tanarul de 31 de ani suspectat ca l-a adapostit pe Marcel Ionel Lepa a fost retinut de politistii Sectiei 3 Timisoara pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a lovit o femeie de 27 de ani, in fata unei societati comerciale din Timisoara.Acesta va fi prezentat, joi, Pachetului de pe langa Judecatoria Timisoara, cu propunere de luare a unei masuri preventive.Barbatul este cercetat pentru lovire si alte violente si pentru amenintare.Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca este vorba despre tanarul suspectat ca l-a adapostit pe Marcel Ionel Lepa, barbatul care a impuscat mortal un politist in Timis, iar femeia lovita este iubit suspectului.De asemenea, tanarul a amenintat si un barbat cu care credea ca a avut o legatura femeia.Un politist in varsta de 43 ani, de la Postul de Politie Recas, a fost impuscat mortal , in misiune, de Marcel Ionel Lepa, de 47 de ani, din orasul Lugoj, care era dat in urmarire internationala pentru talharie.Conform oamenilor legii, politistii din cadrul IPJ Timis se aflau in cautarea barbatului dat in urmarire internationala. Acestia l-au depistat pe suspect intr-o casa din localitatea Izvin. Politistii, unii imbracati in civil, au inconjurat imobilul, iar suspectul a sarit pe un geam, moment in care a dat fata in fata cu politistul pe care l-a impuscat. Acesta ar fi fost atins de doua gloante in zona pieptului si a gatului, iar echipajul medical sosit la fata locului a incercat manevre de resuscitare, insa fara succes.Ulterior, ceilalti colegi ai politistului au pornit in cautarea suspectului, iar barbatul a intrat intr-o curte din localitate, de unde a incercat sa fure o masina. Nu a reusit, pentru ca un politist l-a ajuns din urma si a tras mai multe focuri de arma asupra suspectului, reusind sa-l raneasca in zona umarului. Barbatul insa a fugit.