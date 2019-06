Cazul politistului impuscat mortal: Sindicalistii se plang ca au dotare din anii '70

Ziare.

Cazierul individului cautat in judetul Timis impunea ca politistii sa fie dotati corespunzator, nu cu echipamente de la nivelul anilor 1970, transmite sindicatul. De asemenea, sindicalistii anunta ca la ora 12:00 se tine un moment de reculegere in intreaga tara.Vezi si Mobilizare impresionanta pentru prinderea ucigasului politistului din Timis. Au fost trimisi si mascatii de la Bucuresti "Biroul Executiv Central al SNPPC si toti membrii nostri de sindicat suntem profund revoltati si indurerati de tragicul eveniment petrecut in zona Recas, judetul Timis, acolo unde, in cursul zilei de ieri, 2 iunie, Cristian Amariei, unul dintre colegii nostri, aflat la datorie, si-a pierdut viata, fiind impuscat cu sange rece de un individ periculos, urmarit international. (...)SNPPC considera ca unele dintre circumstantele principale, care favorizeaza producerea acestor drame, le reprezinta subfinantarea sistemului de ordine publica, deficitul de personal (care a fost si de 25%), dar si dotarea logistica precara a politistilor din cadrul altor structuri decat cele de interventie si actiuni speciale, care participa la misiuni operative fara a avea mijloace de protectie individuala si armanent adecvate caracterului si gradului de periculozitate al actiunii in care sunt implicati", au transmis, luni, reprezentantii SNPPC.Potrivit acestora, in cazul de la Timis, ""."Organizatia noastra a tras nenumarate semnale de alarma, la nivelul conducerii MAI, cu privire la necesitatea modernizarii logistice a structurilor implicate in misiuni operative, insa, in ultimii ani, factorii decidenti, in frunte cu ministrul in functie, ne-au oferit doar compasiune si promisiuni, cu ocazia declaratiilor de presa referitoare la decesul sau ultragierea colegilor.Condamnam ferm lipsa de implicare si nepasarea manifestate la adresa unor probleme majore, cvasicunoscute, ale sistemului de ordine publica gestionat de MAI,", au mai transmis sindicalistii."In acest context, toate autospecialele (disponibile) vor stationa si vor avea pornite semnalele acustice si luminoase (politistii vor prezenta omagiul in afara acestora), iar restul personalului, in masura posibilitatii, va intrerupe activitatea si va pastra un moment de reculegere; la sediile unitatilor se pot organiza momente comemorative corespunzatoare.Transmitem sincere condoleante familiei indoliate si Dumnezeu sa-l odihneasca in pace pe colegul nostru, a carei disparitie prematura trebuie sa ne trezeasca odata la realitate!", au mai anuntat sindicalistii.Amintim ca un politist de 43 de ani de la Postul de Politie Recas a fost impuscat mortal , in misiune, de Ionel Marcel Lepa, un barbat cautat pentru talharie. Politistul avea in dotare un pistol Carpati model 74, iar agresorul a avut un Glock.