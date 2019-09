CCR a decis ca e constitutionala legea care le da superputeri politistilor, initiata de Carmen Dan si Florin Iordache

Ce contine legea

Ziare.

com

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi a respins, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile articolului II, punctul 8, din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.PNL si USR au formulat sesizarea de neconstitutionalitate pe 8 iulie.USR argumenta, in sesizarea depusa la CCR, ca prevederile legii incalca art. 1 alin. (5) si art. 53 din Constitutie, care stabilesc ca "in Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie", respectiv cadrul in care poate fi restrans exercitiul unor drepturi sau al unor libertati, potrivit sursei citate.Sintagma "motive verosimile", invocata in mod repetat in lege drept premisa pentru restrangerea unor drepturi si libertati fundamentale, nu este definita in legislatia din domeniul ordinii si sigurantei publice, astfel ca este vorba de o lipsa de claritate a prevederilor legii. In lipsa unei definitii legale care sa clarifice intelesul acestei sintagme, se poate constata ca standardul existentei unor "motive verosimile" nu impune, in fapt, existenta niciunui element obiectiv, cuantificabil, in virtutea caruia politistul sa poata actiona.De asemenea, legea nu reglementeaza cu claritate faptul ca folosirea mijloacelor de constrangere trebuie realizata exclusiv cand comportamentul persoanei vizate o impune in mod strict necesar si nici nu stabileste o ierarhie clara a mijloacelor de constrangere, ceea ce creaza posibilitatea restrangerii exercitiului unor drepturi si libertati in mod abuziv.USR considera si ca legea prin care sunt sporite puterile Politiei si Jandarmeriei incalca art. 20 alin. (2) si art. 22 din Constitutie, referitoare la Tratatele internationale privind drepturile omului, respectiv la dreptul la viata si la integritate fizica si psihica. Este vorba despre faptul ca legea introduce o prezumtie de legitima aparare in favoarea politistului, care va fi, astfel, indrituit sa riposteze.Or, o astfel de solutie legislativa incalca Codul european de etica al Politiei, dar mai ales jurisprudenta CEDO, avand potentialul de a pune in pericol o serie de valori constitutionale, precum viata sau integritatea fizica si pshica.De asemenea, liberalii sustin ca legea a fost respinsa si in trecut de CCR, ea fiind practic redepusa si impinsa prin Parlament de majoritatea PSD inclusiv prin abuzuri dovedite in consemnarea voturilor Opozitiei in comisii."Motivul pentru care ministrul Carmen Dan a tinut cu orice pret sa impuna acest proiect, in speranta de a scapa de remaniere, este incercarea de a acoperi prin noi articole de lege ilegalitatile comise de jandarmii din subordinea sa la represiunea din 10 august, cand protestatari pasnici au fost loviti in cap cu instrumente ilegale, desi nu prezentau niciun pericol pentru fortele de ordine. In ciuda dovezilor evidente in acest sens, Carmen Dan nu a stabilit sanctiuni pentru cei vinovati si a prezentat doar cateva cuvinte irelevante dintr-un raport pe care ulterior l-a secretizat, refuzand sa il prezinte procurorilor si opiniei publice", arata comunicatul PNL.Liberalii mai argumentau ca Legea a facut, prin noile prevederi mult mai usoare si mai neclar definite motivele pentru care un cetatean poate fi condus la sectie."De asemenea, folosirea violentei in raport cu cetateanul devine mai arbitrara si mai usor de justificat, fiind dificil sa mai fie tras la raspundere un reprezentat al fortelor de ordine care foloseste forta in mod disproportionat. Practic, prin acest proiect de lege Carmen Dan a incercat sa ascunda masuri abuzive si neconstitutionale printr-o serie de articole necesare in vederea clarificarii atributiilor oamenilor legii. In mod evident, ministrul Carmen Dan - artizanul reprimarii violente din 10 august - nu are autoritatea morala pentru a gira prin lege restrangerea drepturilor cetatenesti si cresterea atributiilor oamenilor din subordinea sa inclusiv in zona prevenirii terorismului - element care se poate transforma intr-un instrument foarte periculos de supraveghere in mainile PSD", conchid liberalii, potrivit sursei mentionate.Pe 3 iulie, Camera Deputatilor a adoptat decizional proiectul de lege prin care politistii obtin atributii sporite in misiune. Printre prevederile legislative se numara si amendarea persoanelor care refuza sa se legitimeze in fata politistilor.Printre amendamentele admise de deputati se numara si cel referitor la contraventia acordata celor care nu se legitimeaza in fata politiei.Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: "refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identitatii sale sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau a organelor de ordine publica, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu".In acelasi timp, este modificata si legea 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane.La articolul 31 alineatul (1), dupa litera 1) se introduce o noua prevedere la atributiile politistilor: "sa interzica temporar, patrunderea intr-un spatiu delimitat, marcat sau sa pe care l-a indicat, intr-un imobil sau mijloc de transport, ori sa dispuna evacaurea temporara din acestea a oricarei persoane, daca exista un pericol la adresa vietii, sanatatii, sau integritatii coporale a sa ori a altor pesoane".De asemenea, un alt amendament prevede posibilitatea politistilor de a solicita sprijinul pentru prinderea persoanelor urmarite: "sa solicite, in conditiile legii, sprijinul populatiei pentru urmarirea, prinderea, imobilizarea si conducerea la sediul politiei a persoanelor care fac obiectul acestei masuri, precum si sa solicite ajutorul pentru asistarea la efectuarea unor acte procedurale".