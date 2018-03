Ce indica necropsia in cazul soferului din Vaslui impuscat mortal de un politist. Accident sau intentie?

Ziare.

Agentul Mihai Vizitiu, din cadrul Biroului Rutier Vaslui, a fost pus la dispozitie vineri, iar anchetatorii au sustinut initial ca acesta este cercetat penal pentru omor , dar, la doar cateva ore, incadrarea juridica a fost schimbata in ucidere din culpa."Astazi (vineri - n.r.) am primit raportul de necropsie, iar concluziile acestui act arata pozitia agentului in momentul incidentului, fapt care ne-a determinat sa schimbam incadrarea juridica din omor, in ucidere din culpa", a declarat, vineri, Sorin Armeanu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui.Tanarul de 27 de ani era urmarit de politistii de la Rutiera, care aveau informatiii ca acesta conduce un autoturism, desi avea permisul suspendat, fiind cercetat in mai multe dosare pentru incalcarea legislatiei rutiere. Arma politistului s-ar fi descarcat in timp ce il imobiliza pe Adrian Munteanu, iar victima a murit la scurt timp