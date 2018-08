Ce mesaj ii transmite Marian Godina purtatorului de cuvant al Politiei care i-a trimis la popi pe contestatari

Ziare.

Marian Godina a reactionat, miercuri dimineata, dupa ce, in urma scandalului care s-a amplificat in ultimele zile, Politia a ajuns sa cerseaza review-uri de 5 stele, iar purtatorul de cuvant i-a trimis pe contestatari sa ceara ajutor la popi si rude "Colegii de la Bucuresti, in loc sa reactioneze cu calm si cat mai inteligent. Poate n-ar fi rau sa intrebe daca nu stiu", a scris pe Facebook Marian Godina. Politistul internaut l-a criticat dur pe purtatorul de cuvant care le-a transmis criticilor sa nu mai apeleze la Politie daca sunt asa de nemultumiti de ea."O sa-i explic acestui 'coleg' ca inteligentul mesaj al lui afecteaza mii de politisti care isi fac treaba si care nu au nicio vina pentru gafele altora. (...) Mai pe intelesul lui,", a mai scris, printre altele, Marian Godina.Dupa parerea lui, soferul masinii antiPSD "a vrut sa faca pe interesantul", dar trebuia lasat "pana pleca din tara si lumea il uita in cateva zile"."Autostrazile din Romania nu se daramau, asfaltul nu se intorcea invers, Carpatii ramaneau la locul lor, Politia ramanea cu 4,5 stele si cu o imagine relativ buna. Dar nuuu!!! Hai sa facem din rahat bici si sa transformam omul in erou national, iar. Avem morti pe sosele, trafic sugrumat, dar cumva, ne incurca unul care merge cu numere fara cifre si viata in Romania nu mai poate continua cu ala pe strazi", a scris indignat politistul.La finalul postarii, Marian Godina a adaugat un post scriptum."Mi-ar placea ca acestui coleg care a postat aceasta aberatie, luna viitoare cand baga cardul in bancomat sa-i apara pe ecran:", i-a transmis el lui Octavian Munteanu, purtatorul de cuvant al Politiei care a dat cu bata'n balta.C.B.