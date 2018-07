Ce scrie BBC despre cazul masinii cu numere antiPSD

Ziare.

com

Politia Rutiera din Romania ancheteaza un barbat in varsta de 45 de ani, despre care spune ca a condus ilegal o masina cu placute de inmatriculare care reprezinta "o insulta obscena" la adresa partidului de guvernamant, relateaza jurnalistii britanici.Razvan Stefanescu conducea masina sa inmatriculata in Suedia, cand a fost oprit de politie in dimineata zilei de luni. Politistii i-au confiscat placutele de inmatriculare si i-au retinut permisul de conducere.Pe placute era scris un slogan adesea folosit de protestatarii antiguvernamentali pentru a critica Partidul Social Democrat (PSD), explica BBC pentru publicul britanic.Un clip care infatiseaza ofiterii Politiei Rutiere care ii scot omului placutele de inmatriculare a devenit viral, avand peste 1,5 milioane de vizionari pe Facebook.Cazul a castigat o atentie nationala, subliniaza BBC.Politia a descris cazul drept "fara precedent" si a invocat o conventie internationala, care spune ca placutele de inregistrare "se compun fie din cifre, fie din cifre si litere". Placutele lui Stefanescu aveau doar litere.Cu toate acestea, ambasada suedeza din Romania a sustinut pe Facebook ca numerele personalizate ale lui Razvan Stefanescu au fost emise de Agentia Suedeza pentru Transporturi si sunt valabile pentru calatoriile in Uniunea Europeana.Ambasada a clarificat mai tarziu ca unele tari pot refuza sa accepte anumite numere de inmatriculare, iar proprietarii de masini ar trebui sa aiba placutele originale pentru a le schimba.BBC il citeaza pe Razvan Stefanescu, care a spus: "Este abuz. Mi-au permis sa trec granita si sa intru in Romania fara sa-mi spuna ca fac ceva ilegal.Asa ca atunci cand am intrat in Romania, eram legal, iar apoi nu mai eram? E absurd, daca as avea un mesaj despre Mos Craciun, nu ar avea probleme cu mine".El a sustinut ca a fost oprit de patru ori de Politie de cand s-a intors in Romania acum doua saptamani.BBC mai aminteste si ca Romania a fost scena unui val de proteste in acest an indreptate impotriva PSD, care a venit la putere in decembrie 2016, si a incercat sa impiedice lupta impotriva coruptiei.