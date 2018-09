Ce spune Marian Godina despre situatia colegului sau sanctionat ca s-a dus la munca cu banderola "Fara penali"

Ziare.

com

Godina afirma ca situatia colegului sau i se pare "izbitor de asemanatoare" cu cea a lui Razvan Stefanescu, proprietarul faimosului Audi cu numar antiPSD, cauza fiind ca au fost observati de "niste sefi lasi si obedienti pana in panzele albe"."Colegul meu, Radu Dutu, este politistul care s-a dus la serviciu purtand pe brat o banderola cu inscriptia "Fara penali". Sefii l-au vazut si i-au cerut sa-si dea banderola jos, insa acesta a refuzat. Am ras cand mi-a povestit ca le-a zis ca nu o da jos.Pentru ca a refuzat,, Radu fiind ulterior planificat liber si trimis acasa, spunandu-i-se ca va urma sa se prezinte la medicul de familie, fara sa i se dea prea multe explicatii.Acum a aflat caSituatia asta mi se pare izbitor de asemanatoare cu cea a romanului din Suedia caruia i s-au luat numerele de inmatriculare, atat la propriu cat si la figurat.La fel si in cazul lui Radu, niste sefi lasi si obedienti pana in panzele albe l-au vazut cu banderola aceea pe brat", a notat pe Facebook Marian Godina Politistul mai scrie ca in loc sa il lase "linistit cu banderola aia", superiorii "au facut din rahat bici"."In opinia mea, nu i-a deranjat pe ei cu nimic acest lucru. Nu s-au gandit ei la regulamente, la eventuale abateri disciplinare etc. Ei s-au gandit doar la asta: ba, daca-l vede careva p-asta cu banderola aia si ne intreaba de el? Daca ne cere careva sa spunem cine-i ala, cu nume si "pronume"? Daca ne pierdem scaunul apoi pentru ca n-am facut nimic? Spune-i aluia sa-si dea banderola jos, sa nu intram in c***t.Probabil ca nu se asteptau ca Radu sa refuze, ei fiind obisnuiti cu oameni exact ca ei, adica lasi si obedienti. Radu nu a fost asa. I-a refuzat si nu au mai stiut cum sa reactioneze. Au facut-o foarte prost, la fel cum au luat numerele omului degeaba si au ramas apoi doar cu ce scria pe placute. Cu multa si greu de mestecat. Asa vor ramane si acum.In loc sa-l lase linistit cu banderola aia, poate se plictisea de ea in cateva zile, ei au facut din rahat bici, au chemat psiholog, l-au trimis la medic, i-au schimbat programul, nu i-au dat arma si apoi toata mascarada a ajuns in presa. Oamenii astia zici ca vor cu tot dinadinsul sa se faca de ras.Ma intreb cine are nevoie mai mare de psiholog?Nu mai faceti politistii de ras!", a conchis Marian Godina.Radu Dutu, agentul de politie care a fost trimis acasa dupa ce s-a dus la sectia la care lucreaza purtand pe brat o banderola pe care scria "Fara penali in functii publice", prezinta motivele invocate de sefii sai.Dutu ceruse inca de pe 9 iulie, printr-o petitie oficiala, sa i se explice de ce s-a luat aceasta decizie in cazul sau, insa raspunsul a venit dupa aproape 2 luni.