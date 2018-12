Chestorul Ioan Buda, numit la conducerea IGPR cu rang de secretar de stat

Ziare.

"Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul chestor de politiei Buda Ioan se numeste in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane", se arata in decizia publicata vineri in Monitorul Oficial.Conform aceluiasi document, imputernicirea lui Buda pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general, cu rang de secretar de stat, al IGPR inceteaza.Buda a fost imputernicit la conducerea IGPR in 26 iunie 2018, dupa ce Catalin Ionita - in prezent sef al Directiei Generale Anticoruptie - a cerut sa fie schimbat din functie la cerere, din motive personale.Ioan Buda are 54 de ani si a ocupat functia de inspector general al Politiei de Frontiera in perioada 2010-2015, ca apoi sa fie, pana in 2016, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. A revenit la finalul anului 2016 in functia de sef al Politiei de Frontiera.Buda a absolvit Facultatea de Mecanica din cadrul Institutului Politehnic Cluj-Napoca si are si o diploma de studii juridice eliberata de Universitatea Oradea, unde a urmat un curs postuniversitar de Drept Penal si un master in Administratie Publica. In 2004-2005, a urmat un curs postuniversitar in management la Academia de Politie "Alexandru I. Cuza" si tot aici a facut un master in Managementul Strategic al Afacerilor Interne. In 2010, Ioan Buda a facut un master la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" - Facultatea de Comanda si Stat Major.Ioan Buda a fost implicat intr-un scandal in 2017, cand ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a dispus o ancheta dupa ce in presa au aparut imagini in care seful Serviciului Control din cadrul Politiei de Frontiera Aurelian Miu ingenuncheaza in fata unei mese la care stau mai multi chestori din minister.Scenele, despre care ministrul spunea ca sunt din 2013, s-ar fi petrecut la ultimul etaj al cladirii in care se afla sediul Politiei de Frontiera, iar la masa sau in incapere se mai aflau, in afara de Gelu Oltean, care conducea la acel moment DGPI, chestorul Ioan Buda, chestorul Marcel Ardelean, seful Directiei de Supraveghere si Controlul Trecerii Frontierei, precum si alti sefi de structuri din Politia de Frontiera. Aurelian Miu a fost eliberat din functie la scurt timp dupa declansarea anchetei.Carmen Dan spunea atunci ca din verificari nu reiese foarte clar daca seful Politiei de Frontiera, Ioan Buda, era de fata, dar "se pare ca ar fi fost prezent la acel eveniment": "Din verificari nu reiese foarte clar ca domnul Buda (n.r. - Ioan Buda, seful Politiei de Frontiera) era de fata, mai sunt persoane de audiat, dar se pare ca ar fi fost prezent la acel eveniment", preciza atunci ministrul de Interne.