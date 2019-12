Cinci persoane au fost arestate in cazul permiselor de portarma, inclusiv seful Serviciului Arme si Munitii din cadrul IPJ

Ziare.

com

Pe langa Radu Stefan, alte patru persoane inculpate in acelasi dosar au fost arestate pentru 29 de zile, si anume, Nicolae Cernea, fost sef al Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, Ioan Pop, fost angajat al Jandarmeriei Caras-Severin, intrat in rezerva in urma cu zece ani, director al societatii comerciale unde se organizau cursurile de pregatire pentru examenul de obtinere a permisului de port-arma, Nicolae Miculescu, agent la Serviciul Arme, dar si omul de afaceri Florin Negru.Potrivit lui Cosmin Bolosin, avocatul lui Radu Stefan, masura este una drastica, el fiind de parere ca se putea dispune controlul judiciar sau arestul la domiciliu, fapt pentru care va face contestatie la Curtea de Apel Timisoara.Conform DIICOT, incepand cu anul 2017, in judetul Caras-Severin s-a constituit un grup infractional organizat, format din Radu Stefan, seful Serviciului Arme si Munitii din cadrul IPJ Caras-Severin, un ofiter si trei agenti de politie din acelasi serviciu, precum si administratorul si angajatul unei societati comerciale autorizate in domeniul armelor si munitiilor.La acest grup au aderat si alte persoane, scopul fiind de obtinere a unor beneficii de la persoane care intentionau sa obtina autorizatia de procurare a unei arme sau de la persoane care detineau deja arme si care savarseau diverse infractiuni sau contraventii la regimul armelor si munitiilor.