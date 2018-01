Cine este Catalin Ionita, viitorul sef al Politiei Romane

Ziare.

Ionita are 41 de ani, este absolvent de studii superioare, diploma de licenta la "Academia de Politie Al. Ioan Cuza", Bucuresti - Facultatea de Drept,si a urmat studii postuniversitare Universitatea Bucuresti - Facultatea de Drept - Criminalistica. A urmat mai multe cursuri de specializare, iar in 2012 a obtinutla Academia de Politie "Al. Ioan Cuza".In perioada 1998 - 2000 a fostin cadrulDirectia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, apoi timp de sapte ani a fostin cadrul, iar apoi, pana in 2012 a a fostalIn 2012, Ionita a devenit pentru scurt timpla, in acelasi an fiind numital, post ocupat pana in 2013.In 2013 - 2014 a fostal, din 2014 pana in 2016al, iar din 2016 ocupa functia dealConform declaratiei de avere, detine 25% dintr-un teren agricol de 18.174 de metri patrati in Ilfov si tot in proportie de 25% detine si 217 metri patrati de teren intravilan in Bucuresti, ambele cumparate in 2015 si detinute in coproprietate cu mama si cu sotia.Impreuna cu sotia, Catalin Ionita are si doua case in Bucuresti, de peste 200 de metri patrati, cumparate in 2006 si in 2012 si a mostenit si un apartament de 55 de metri patrati tot in Capitala. Este casatorit si are cinci copii.Catalin Ionita detine un autoturism Daewoo - Matiz si o masina Skoda , ambele produse in 2003 si are un cont bancar in care se regasesc 404.235 de lei.In 2016 a obtinut venituri de 145.961 de lei din salariu, 24.600 de lei in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si 201.960 de lei din inchirierea unei case. Sotia sa lucreaza la STS , obtinand un salariu de 32.913 lei.