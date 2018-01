Cine este persoana care l-a identificat pe politistul-pedofil. Colegii i-au intins o capcana ca sa-l prinda

Ziare.

O politista de la Brigada si-a dat seama ca in imaginile surprinse de camerele de supraveghe este chiar colegul sau, Eugen Stan.Potrivit Romania TV , aceasta a sunat la politie si a spus ca il recunoaste.Politistii de Omoruri s-au mobilizat si au venit cu un plan care sa nu trezeasca suspiciuni. L-au chemat, luni dimineata, pe comisarul Rene Vornicu, al carui sofer era Eugen Stan.Cand masina condusa de politistul-pedofil a intrat in curtea Serviciului de Omoruri, agentii l-au imobilizat pe Stan.Judecatoria Sectorului 6 a dispus, marti, arestarea preventiva pentru 30 de zile a politistului Eugen Stan , acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala.Decizia nu este definitiva, insa este executorie, iar Eugen Stan a fost dus in arestul Politiei Capitalei.Stan este acuzat ca a agresat sexual doi minori, intr-un lift dintr-un bloc din Capitala, in data de 5 ianuarie