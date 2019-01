Circa 2 milioane de romani au trecut granita de sarbatori: Care au fost punctele cele mai aglomerate si cate infractiuni s-au comis

aplicatia Trafic on-line

numarul de telefon 021.9590

Ziare.

com

"In perioada 21 decembrie 2018 - 02 ianuarie 2019, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 2.000.000 de persoane, din caresiin tara, si, fiind inregistrata o crestere cu aproximativ 13 % fata de acelasi interval de timp, dintr-o perioada normala", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Politia de Frontiera Romana precizeaza ca a dispus masuri de suplimentare a personalului, asa ca "peste 4.000 de politisti de frontiera, in medie, au desfasurat zilnic activitati de supraveghere si control la frontiera de stat"."Cele mai tranzitate au fost punctele de trecere ale frontierei din vestul tarii, pe unde au trecut aproximativ 727.000 persoane, cele, dar si cele de la frontiera cu R. Moldova - 304.000 persoane.De exemplu,cu un trafic de aproximativ 374.000 persoane, urmat de P.T.F. Nadlac II cu peste 262.000 persoane si P.T.F. Bors unde politistii de frontiera au verificat peste 172.700 persoane.Totodata, la frontiera cu R. Moldova cel mai tranzitat punct de frontiera a fost Albita, cu un trafic de peste 122.000 treceri persoane", se mai arata in comunicatul citat.Pe de alta parte, politistii au constatat o serie de(195 infractiuni si 214 contraventii) savarsite atat de cetateni romani, cat si straini;* au fost aplicatein valoare de aproximativ 107.000 lei;* au fost descoperite, independent sau in colaborare cu alte institutii,(ce urmau a fi introduse ilegal in tara), care depaseau plafonul vamal admis ori suspecte a fi contrafacute, in valoare totala de aproximativ 1.227.000 lei;* nu s-a permis intrarea in tara unui numar deca urmare a neindeplinirii conditiilor legale de intrare in tara si de asemenea, nu s-a permis iesirea unui numar dedin diferite motive legale.* la controlul de frontiera au fost depistate, respectiv au fost predate autoritatilor competenteIGPFR face si o serie de recomandari, tinand cont ca in perioada imediat urmatoare multi romani se vor intoarce acasa, aglomerand din nou punctele de trecere a frontierei, si ca, in curand, vor incepe sarbatorile de iarna pe rit vechi, motiv pentru care masurile dispuse pentru fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei vor fi mentinute.Astfel, Politia de Frontiera Romana recomandaunde sunt 11 puncte de trecere ale frontierei cu specific rutier si, in total, sunt disponibile, atat pe sensul de intrare in tara, cat si pe sensul de iesire, cate 52/54 de benzi de control pe sens.* pe raza jud. Timis:P.T.F. Cenad - Kiszombor;* pe raza jud. Arad:P.T.F. Nadlac - NagylakP.T.F. Nadlac II - CsanadpalotaP.T.F. Turnu - Batonnya;P.T.F. Varsand - Gyula* pe raza jud. Bihor:P.T.F. Salonta - Mehkerek;P.T.F. Bors - Artand;P.T.F. Valea lui Mihai - Nyirabrany;P.T.F. Sacuieni - Letavertes* pe raza jud. Satu Mare:P.T.F. Urziceni - Vallaj;P.T.F. Petea - Csengersima.Pe* pe raza jud. Galati:P.T.F. Oancea-CahulP.T.F. Galati-Giurgiulesti* pe raza jud. Vaslui: P.T.F. Albita-Leuseni* pe raza jud. Iasi: P.T.F. Sculeni-Sculeni* pe raza jud. Botosani:P.T.F. Radauti - Prut-LipcaniP.T.F. Stinca-Costesti"Pe site-ul institutieieste disponibilacare prezinta o medie a timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp., fapt ce ajuta utilizatorul sa-si reconfigureze traseul catre un punct de frontiera ce inregistreaza valori de trafic scazute.De asemenea, Politia de Frontiera a pus la dispozitia participantilor la traficul transfrontalierunde pot semnala diferite aspecte despre modul in care a fost efectuat controlul la trecerea frontierei", mentioneaza sursa citata.C.B.