Cluj: Ancheta dupa ce mai multe persoane au sesizat ca un politist se masturba intr-o cabina de proba

Reprezentantii IPJ Cluj au declarat, sambata, pentru Mediafax, ca agentul de paza a intrat in cabina, insa nu ar fi observat ceva in neregula. Cu toate acestea a alertat Politia."Am fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, care se afla intr-un magazin dintr-un complex comercial din Cluj-Napoca, ar fi avut un comportament indecent in cabina de proba. Acesta ar fi fost observat de catre persoane care se aflau in zona si care au anuntat agentul de securitate al magazinului.Acesta a intrat in cabina si nu ar fi observat ceva in neregula, insa a alertat organele de politie pentru investigatii si stabilirea veridicitatii celor sesizate. O patrula din cadrul Sectiei 3 Politie a mers la fata locului, l-a preluat pe barbat si a intocmit un proces -verbal cu aspectele sesizate", au spus reprezentantii IPJ Cluj.Procesul verbal a fost inaintat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj pentru continuarea verificarilor, intrucat barbatul este politist.Surse judiciare au declarat sursei citate ca mai multe persoane au sesizat ca barbatul din cabina se masturba, acesta fiind un politist de la o structura de Politie din Satu Mare.