Cluj: Focuri de arma trase pentru retinerea unui barbat care injura si agresa politisti

Potrivit unui comunicat transmis, sambata, de IPJ Cluj, politistii au intervenit pe o strada din Campia Turzii, unde mai multe persoane se aflau in fata unui local public si ascultau muzica la intensitate foarte mare, fiind montata o boxa pe trotuar."Joi, in jurul orei 23,20, politistii din cadrul Politiei Campia Turzii au intervenit pe o strada unde se reclama tulburarea ordinii si linistii publice. La fata locului, s-a constatat ca mai multe persoane se aflau in fata unui local public si ascultau muzica la intensitate foarte mare, fiind montata o boxa pe trotuar. Politistii au intreprins activitati pentru remedierea situatiei, moment in care un barbat, aflat in stare de ebrietate, a adresat unui agent de politie injurii si cuvinte jignitoare.Totodata, acesta a refuzat sa se legitimeze, a devenit agresiv si a amenintat cu acte de violenta . Barbatul a continuat sa se manifeste agresiv, motiv pentru care politistul l-a somat sa inceteze, insa barbatul nu s-a conformat, fiind executate 3 focuri de arma in plan vertical de catre politist", se arata in comunicat.Politistii au subliniat ca barbatul, in varsta de 41 de ani, din Campia Turzii, a fost imobilizat si condus la sediul unitatii de politie, iar vineri a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de catre Judecatoria Turda pentru ultraj si tulburarea linistii si ordinii publice.In urma uzului de arma nu au rezultat victime sau alte pagube materiale.