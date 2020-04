Cluj: O fata de 15 ani care a plecat sambata de acasa este cautata de politisti

Ziare.

"Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 18 aprilie a.c, in jurul orei 17.50, Kiss Victoria Cristina, in varsta de 15 de ani, din municipiul Cluj - Napoca, judetul Cluj, a plecat de la domiciliu si nu a mai putut fi contactata", a transmis, duminica, IPJ Cluj.Semnalmentele persoanei disparute: Inaltime aproximativa 1.75-1.80 m, 85 kg, parul lung, vopsit negru, tenul deschis, ochii caprui, tatuaj in forma de sarpe pe antebratul stang.La momentul plecarii purta o flanela de culoare portocalie, pantaloni de culoare neagra, adidasi tip gheata negri cu rosu.Persoanele care pot furniza orice informatii despre minora disparuta, sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic de urgenta 112.