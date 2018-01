Cluj: Un barbat a amenintat ca isi arunca in aer apartamentul pentru a-si ucide sotia

Ziare.

com

In interior au gasit o femeie imobilizata la pat, dar si cele patru arzatoare ale aragazului pornite, fara flacara, degajand gaz in apartament. Barbatul a fost internat la Psihiatrie."Locuinta se afla intr-un bloc de apartamente din centrul municipiului, unde persoana din interior refuza sa deschida usa si sa aiba un dialog cu fortele de ordine. De asemenea, pe scara se simtea un miros intepator specfic scaparilor de gaze , motiv pentru care a fost solicitata si interventia unui echipaj de pompieri , dotat cu o autospeciala de stingere a incendiilor si modul de descarcerare", au precizat reprezentantii ISU Cluj.Potrivit acestora, plutonier adjutant Bucur Dumitru din cadrul Detasamentului 1 de Pompieri Cluj-Napoca, impreuna cu doi politisti au patruns de indata in locuinta, prin fortarea usii si l-au imobilizat pe barbatul in varsta de 61 de ani care avea in mana o bricheta si ameninta ca va declansa o explozie Femeia, in varsta de 65 de ani, se afla intr-o camera, imobilizata la pat.Odata patrunsi in apartament, pompierii au descoperit ca cele patru arzatoare ale aragazului erau pornite, fara flacara, degajand gaz in apartament.Barbatul a fost condus si internat la Clinica de Psihiatrie, pentru efectuarea unui consult de specialitate.