Comisarul Berbeceanu a fost nevoit sa iasa la pensie: Cred ca este cea mai trista zi din viata mea

Ziare.

com

"Anul acesta, in octombrie, s-ar fi implinit cinci ani de la 'executia' mea, iar legea pensiilor militare imi permite sa aleg ca baza de calcul sase luni consecutive din ultimii cinci ani lucrati. Evident, a trebuit sa aleg perioada aprilie-septembrie 2013, cand ocupam functia de sef al BCCO Alba Iulia. Daca nu procedam in acest fel, m-as fi pensionat in baza veniturilor mult diminuate pe care le aveam la acesta data", explica Berbeceanu, intr-un interviu acordat publicatiei Glasul Hunedoarei De asemenea, acesta a anuntat ca va lansa o carte intitulata "Radiografia unei marsavii judiciare", in care povesteste pe larg despre cazul sau."Meseria de politist a insemnat totul pentru mine, vreme de 25 de ani. Acesta este motivul pentru care ziua de astazi nu as putea sa o consider una festiva. De fapt, cred ca este cea mai trista zi din viata mea", a mai spus Berbeceanu, precizand ca a avut intotdeauna incredere in justitie si in faptul ca adevarul iese intotdeauna la iveala." (...) 'cazul Berbeceanu' il apreciez ca fiind un 'accident', o situatie izolata, nicidecum o 'amenintare' viitoare pentru alti politisti. Cred cu tarie ca o asemenea marsavie judiciara nu va mai fi posibila", a mai spus fostul sef al BCCO Alba.Traian Berbeceanu a fost desemnat, in 2007, "Politistul anului" in Romania si fusese poreclit Cattani, inainte sa-i fie inscenat un dosar, de catre procuroul sef DIICOT Alba, Ioan Muresan, procurorul DIICOT Nicolaie Ioan Cean si Alin Mirel Muntean ofiter de politie judiciara in cadrul BCCO Alba.V.D.