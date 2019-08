Comisarul demis de la conducerea Politiei Caracal vrea sa se pensioneze

Ziare.

"Deja a depus raportul pentru inceperea procederii de iesire la pensie", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Cristian Grigorescu.Nicolae Mirea lucreaza in cadrul Politiei Caracal din 1990, iar din decembrie 2017 a ocupat functia de sef al institutiei.Mirea a fost demis dupa interventia in cazul Alexandrei. El declara ca, din punctul sau de vedere, politistii au actionat "perfect" si nu are ce sa isi reproseze.Sotia politistului demis de la conducerea Politiei Caracal, Nicolae Mirea, este, la randul ei, sefa postului de politie Osica.