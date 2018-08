Miscare soc: Radu Gavris, politistul pe care Carmen Dan il voia demis, va fi noul sef adjunct al Politiei Capitalei

Ziare.

Printre cazurile la care a lucrat alaturi de echipa sa comisarul Gavris se numara deja celebrele: moartea politistului Bogdan Gigina, incendiile de la Giulesti si Colectiv, cazul politistului pedofil Eugen Stan, dar si cazul chirurgului Burnei.Marti, ministrul de Interne Carmen Dan i-a multumit lui Gavris pentru "profesionalismul si determinarea" cu care s-a actionat pentru recuperarea pistolului care i-a fost furat femeii jandarm in timpul violentelor din 10 august din Piata Victoriei."Politia Romana a identificat ieri (luni - n.red.) arma disparuta. Pentru noi este o activitate pe care am reusit sa o ducem la sfarsit cu succes si va rog sa ne credeti ca am fost extrem de capacitati sa gasim arma intr-un timp atat de scurt.Vreau sa adresez pe aceasta cale multumiri celor care au coordonat activitatile de identificare a armei.", a declarat Carmen Dan marti.Asta in contextul in care, la inceputul anului, acelasi ministru ii cerea lui Gavris "sa faca un pas in spate" , pentru ca s-a opus public modificarii Codului de Procedura Penala.In acest moment, ocupa functia de director general adjunct la Politia Capitalei: comisarul-sef de politie Marius Eugen Stefan si chestorul de politie Dragos Orlando Nicu.Potrivit surselor, niciunul dintre adjuncti nu va fi demis, Radu Gavris urmand sa li se alature celor doi.Dragos Orlando Nicu a ajuns in atentia presei, in ultima perioada, dupa interventia Jandarmeriei in zona restaurantului Springtime, din 10 august, cand a avut loc protestul diasporei in Piata Victoriei.El este cel care a luat decizia de a solicita sprijinul Jandarmeriei in zona Springtime, in mijlocul unei multimi care scanda, insa nu era violenta. Decizia a declansat violentele care au dus la internarea in spital a femeii jandarm.Citeste si unacordatde Radu Gavris: