Complexul Europa a fost asanat. Contrabanda a ajuns moloz (Video)

Pregatirea operatiunii a inceput in luna februarie 2019, cand politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Politia Sectorului 2 au inceput sa cerceteze mai mult infractiuni comise in cadrul completului Europa: contrabanda cu tigarete, punerea in circulatie a unor produse purtatoare de marca protejata sau contrafacute si desfasurarea de activitati de paza si protectie fara respectarea normelor legale.La inceputul lunii iulie, a fost luata decizia de a actiona, iar data actiunii complexe a fost fixata pentru 31 iulie. La ea au participat aproximativ 700 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, si 250 de jandarmi.Operatiunea Politiei Capitalei a fost sustinuta de Directia Operatiuni Speciale, de Unitatea Centrala de Analiza a Informatiilor, de Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale, precum si Inspectoratul General de Aviatie din cadrul M.A.I..Politistii au facut 53 de perchezitii domiciliare in Bucuresti, Ilfov si Ialomita, au aplicat mandate de aducere emise pe numele a peste 100 de persoane, suspecti si martori.Totodata, au fost verificate peste 400 de standuri si au fost sigilate aproximativ 500 de standuri din Europa, unde erau comercializau produse purtatoare de marca protejata sau contrafacute.Rezultatele actiunii au fost spectaculoase: 12 camioane incarcate cu produse contrafacute sau cu marca protejata, 55.400 de lei si 10.500 de euro, sisteme de supraveghere video, 46.000 de tigarete si un pistol cu bile.Au fost retinute 22 de persoane, intre care si un politist, iar alte 5 persoane sunt cercetate dupa ce ar fi pus la dispozitia comerciantilor spatiu pentru desfasurarea activitatii ilicite. In acest moment sunt arestate 8 persoane, inclusiv politistul, 12 sunt in arest preventiv, 4 sub control judiciar, iar pentru doua au fost emise mandate de arestare in lipsa.Dupa finalizarea operatiunii, cei trei proprietari ai terenului pe care se afla Complexul Europa s-au apucat de curatenie. Unul dintre ei a finalizat demolarile si evacuarea molozului. La ceilalti doi, operatiunile sunt in curs.