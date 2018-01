Consilierul lui Carmen Dan neaga ca ar fi prieten cu politistul acuzat de pedofilie

Ziare.

"Noi, avem treaba!Sunt consilier pe domeniul sindical si dialogul ministrului, afacerilor interne, cu personalul ministerului.M-au oripilat si pe mine faptele colegului nostru, descoperit a fi pedofil. Cu atat mai mult ca ele se intind pe un numar mare de ani.Ma surprinde totodata ca atunci cand doamna ministru a facut publice mai multe decizii radicale contra neregulilor din sistem, in loc sa vad asumari si implicari ale sefilor, am vazut o adanca liniste. Culmea, singura voce energica a fost un atac impotriva mea, a consilierului pe probleme sindicale. Asta este penibil!", a scris marti seara pe Facebook Vali Riciu Acesta isi explica mai departe rolul si sustine ca nu a avut tangente profesionale cu Eugen Stan, suspectul de pedofilie de la Politia Rutiera:"Se stie ca liderul sindical, intr-o unitate de politie are, firesc, numeroase discutii personale cu membrii sindicatului. Este evident ca politistul-pedofil nu avea probleme si conflicte de munca, el avea, cu prioritate, alte probleme si nu avea de ce sa solicite discutii sindicale, iarAstfel, in atmosfera acestor zile, "descoperirea" unei relatii de prietenie tocmai cu politistul-pedofil este ridicola, sau, poate cu o precisa intentie".Vali Riciu continua postarea sustinand ca acuzatiile la adresa lui sunt o incercare de a submina eforturile lui de dialog intre sindicate si ministru."Sunt agent de politie si cred ca unele animozitati au dus la prezentarea unor false legaturi intre mine (actualul consilier) si acea persoana detestabila. Inclin sa cred ca si de aceasta data, scopul este tot o incercare de a submina posibilitatea dialogului dintre sindicatele politistilor si ministru, tocmai cand exista un reprezentant direct pentru sindicate.Cu siguranta, vom mai vedea asemenea alegatii ridicole. Dar nu vom mai raspunde.Noi avem treaba, nu ne facem ca...", incheie postarea Vali Riciu.Amintim ca mai devreme azi doi dintre liderii unor sindicate importante din Politie au contestat ideea demiterii chestorului sef Bogdan Despescu si au atras atentia ca unul dintre consilierii personali ai ministrului de Interne, Carmen Dan, ar fi lucrat chiar cu politistul acuzat de pedofilie si totusi nu este inlaturat.Dumitru Coarna, liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, a subliniat ca ministrul Carmen Dan il are drept consilier personal pe Valentin Riciu, care a lucrat la Brigada Rutiera Bucuresti si care "de foarte multe ori se vedea cu acest invinuit pentru infractiuni", ceea ce este "o problema".La randul sau, Florin Vilnei, liderul Federatiei Nationale a Sindicatelor din Politie "Sed Lex", a confirmat faptul ca Valentin Riciu "a fost seful agresorului".Reactiile au venit dupa ce ministrul Carmen Dan a anuntat, marti, ca a decis sa ceara premierului schimbarea din functie a sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, transmitandu-i totodata sefului Serviciului Omoruri, Radu Gavris , ca ar fi bine sa plece singur.Totusi, Mihai Tudose nu a dat curs cererii si a decis mai intai sa aiba maine o discutie cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. B.B.