Constanta: Barbatul impuscat de politisti in cap a murit la spital

Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean Constanta citati de Antena3, unde fusese internata victima in stare foarte grava, barbatul de 32 de ani a murit in jurul orei 4:00.Este vorba despre un tanar gasit pe bancheta din spate a unei masini pe care politistii au urmarit-o in trafic, prin judetul Constanta.Agentii au tras focuri de arma spre autoturism, dupa ce soferul a refuzat sa opreasca la somatia lor. Masina a fost abandonata in apropiere de localitatea Corbu, iar doua persoane au fugit din ea. In schimb, pe bancheta din spate, a fost gasit tanarul pasager impuscat in cap.Joi dimineata, politistii din Constanta au anuntat ca au stabilit identitatea celor 3 persoane implicate.Soferul este proprietarul masinii, in varsta de 32 de ani, din comuna Sacele. Pasagerul din dreapta este un barbat de 23 de ani, din satul Gura Dobrogei, comuna Cogealac. Iar victima era un barbat de 32 de ani, tot Gura Dobrogei."In cauza, se efectueaza in continuare cercetari de catre procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la omor. De asemenea, pe numele conducatorului auto a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere fara permis si conducere sub influenta bauturilor alcoolice", precizeaza reprezentantii IPJ Constanta, citati de Ziua de Constanta Soferul si pasagerul din dreapta au fost audiati de politisti si deocamdata nu a fost luata nicio masura preventiva in acest caz.Politistii au stabilit ca masina avea parbrizul avariat in urma unui scandal produs in urma cu doua-trei zile, dupa ce concubina soferului i-a lovit parbrizul cu o lopata, transmite News.ro.Citeste intreg filmul evenimentelor din Constanta, asa cum l-a prezentat Politia