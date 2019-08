Constanta: Doua fete, de 13 ani si 14 ani, au sustinut ca au fost rapite si violate, pentru a nu fi certate de parinti

Ziare.

Politistii au stabilit, insa, ca ele au venit cu autobuzul in Constanta, s-au ratacit si au inventat aceasta poveste pentru a nu fi certate de parinti.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, joi dupa-amiaza, o femeie de 34 de ani a sesizat, prin apelul unic de urgenta 112, faptul ca pe o strada din municipiul Constanta se afla doua fete care spun ca ar fi fost violate si rapite."Politistii s-au deplasat la fata locului, unde minorele au povestit cum in aceasta dimineata, in jurul orei 09:30, ar fi fost urcate cu forta intr-un autoturism de catre un barbat necunoscut, in timp ce se plimbau pe o strada din localitatea Mereni, timp in care ar fi fost legate. Minorele nu au putut preciza ce s-a intamplat de la urcarea in autoturism si pana la momentul apelului si nici cum au ajuns in municipiul Constanta. Doua echipaje ale ambulantei au consultat minorele de 14, respectiv, 13 ani, constatandu-se ca acestea nu prezentau urme vizibile de violenta", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Sursa citata mentioneaza ca, ulterior, cele doua fete au fost audiate in prezenta reprezentantilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta, iar cu aceasta ocazie au povestit ca au venit in municipiul Constanta cu autobuzul, s-au plimbat, iar la un moment dat s-au ratacit, spunand unei femei ca ar fi fost rapite si violate, de teama sa nu fie certate de parinti. Fetele nu au fost victimele vreunei infractiuni, acestea fiind incredintate familiilor.Parintii fetelor au fost amendati cu cate 500 de lei fiecare pentru nesupravegherea acestora, iar fata de 14 ani a primit o amenda de 250 de lei pentru alarmarea organelor specializate pentru a interveni in caz de pericol, fara motiv intemeiat.Pentru lamurirea acestei situatii, 15 politisti au fost implicati in cercetari.