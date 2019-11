Constanta: Un politist a salvat un tanar care voia sa se arunce de pe un pod

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, agentul de politie Tiberiu Buzea, din cadrul Politiei orasului Murfatlar, a salvat, azi noapte, un tanar de 17 ani care s-a aruncat de pe pod.Astfel, in jurul orei 1.10, politistii din Murfatlar au fost sesizati de un tanar de 17 ani cu privire la faptul ca intentioneaza sa se arunce de pe podul de la Murfatlar."Deplasati la fata locului, politistii au stat de vorba cu tanarul in cauza, care se afla de partea cealalta a balustradei, incercand sa il linisteasca. Dupa cateva minute, acesta si-a deprins mainile de pe balustrada podului, moment in care colegul nostru, agent de politie Buzea Tiberiu l-a prins de mana, ridicandu-l inapoi pe pod", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Tanarul in cauza a fost preluat de echipajele medicale si a fost transportat la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Constanta.