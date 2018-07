Controversa masinii cu numar antiPSD: Politia de Frontiera explica de ce a lasat-o sa intre in tara. PNL acuza abuzuri si cere comisie de ancheta

Deputatii PNL acuza Ministerul de Interne de hartuire si abuz

Reamintim ca Razvan Stefanescu, proprietarul faimosului Audi cu numar antiPSD, a intrat in tara pe la vama Nadlac in urma cu doua saptamani Intre timp, el a circulat prin diverse colturi ale tarii, poposind si la Craiova, unde a platit prin SMS biletul de parcare fara sa intampine probleme, dar si in Teleorman, judetul care i-a dat tarii pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Carmen Dan.Barbatul a fost oprit in trafic de mai multe ori, insa agentii rutieri nu au avut ce-i face, pentru ca avea toate documentele in regula. Luni, insa, politistii din Capitala i-au luat lui Razvan Stefanescu permisul si placutele de inmatriculare ale masinii, informandu-l ca ii va fi intocmit dosar penal.Cunoscutul politist de la Rutierale-a transmis colegilor de la Politia de Frontiera ca s-ar putea astepta la o citatie.", a scris Marian Godina pe Facebook In replica,, a explicat pentruca la intrarea in tara totul a fost in regula."La intrarea in tara se verifica toate documentele, inclusiv placutele de inmatriculare. Punctul meu de vedere este ca, in prima faza, negasind ceva in neregula la certificatul de inmatriculare si la placute, bineinteles ca i se da drumul sa intre.Daca numerele nu sunt in baza de date si daca sunt trecute corect in certificatul de inmatriculare, atunci sunt obligati sa il lase sa intre in tara. Bazele de date in care se fac verificari sunt cele in care sunt trecute masinile in consemn (care nu pot intra in tara - n.red.) Alte baze de date nu se pot verifica la vama", ne-a explicat vicepresedintele SNPF.Acesta a subliniat ca situatia de fata reprezinta "un caz special", pentru care ulterior "s-a solicitat in Suedia un punct de vedere separat"."Politia de Frontiera nu prea are cum sa verifice acest aspect. La vama nu se pot face intr-un timp atat de scurt aceste verificari. Ca sa faci o adresa catre ambasada, sa primesti raspuns, tii omul in vama", a mai precizat el.Este de asteptat cain baza carora s-a luat decizia de a-i interzice lui Razvan Stefanescu sa circule prin Romania cu masina inmatriculata in Suedia, pentru ca acest caz s-ar putea sa nu mai ramana singular. Deja, o familie de romani din Belgia anunta ca vine acasa cu un Audi antiPSD Pana la ora redactarii acestui articol, nu am putut obtine un punct de vedere din partea sindicalistilor din Politia Rutiera.In scandalul public au intervenit si politicienii.cere ca Parlamentului sa instituie o comisie de ancheta care sa verifice modul in care Politia a actionat in acest caz."Va amintesc ca romanul stabilit in Suedia a circulat cateva saptamani pe drumurile publice din Romania, timp in care a fost urmarit de fortele de ordine care conform legii se ocupa cu protectia cetatenilor si nu cu hartuirea lor., atunci suntem intr-o situatie grava de incalcare a legii", spune liberalul.Bogdan Hutuca spune ca "in cazul de fata avem un cetatean roman hartuit de autoritatile romane care refuza sa ofere mass-media cadrul legal care a permis smulgerea numerelor de inmatriculare si retinerea acestuia"."Nu sunt de acord cu forma mesajului si nu incurajez pe nimeni sa protesteze folosind termeni ce pot avea si sensuri duble. Totusi, in acest moment cel mai mare pericol este pesedizarea unor institutii ale statului ce trebuie sa ramana deasupra legii si departe de orice jocuri politice., oricare ar fi acestia", conchide acesta.La randul sau,spune ca asistam la un abuz comis de PSD, prin urmare vor fi cerute explicatii ministrului de Interne, Carmen Dan." (...) Mesajul este impotriva unei formatiuni politice.. Ce face PSD acum reprezinta un abuz ingrozitor, demn de comunistii anilor 50. O sa le propun colegilor mei din comisiile de specialitate sa ceara ministrului de Interne explicatii pentru acest abuz", a scris Florin Citu pe Facebook.