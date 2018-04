Copilul de doi ani disparut de acasa din Cluj a fost gasit intr-o casa parasita

Ziare.

"Un voluntar care participa la actiunile de cautare l-a gasit pe copil intr-o casa parasita unde micutul se refugiase", a spus purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar.Copilul vorbeste, este cooperant si nu prezinta leziuni.La fata locului au ajuns si echipaje medicale care sunt pregatite sa ii acorde micutului asistenta medicala daca va fi nevoie.Copilul disparut fusese dat sambata dimineata in consemn la frontiera, pentru ca Politia nu excludea varianta rapirii."Cautarile in cazul copilului de 2 ani si 8 luni disparut din satul Sutu au fost intrerupte in noaptea de vineri spre sambata la ora 3 si reluate sambata dimineata la ora 8, urmand sa fie periata intreaga zona.In cursul noptii au participat la cautari pentru 90 de persoane, de la Jandarmerie, IPJ, ISU si salvatori montani, la care s-au adaugat numerosi localnici, care se mobilizasera oricum inainte. S-a solicitat sipeste o ora si jumatate, iarLuam in calcul mai multe piste, printre care si cea a rapirii, micutul fiind dat in consemn la frontiera, dar nu sunt indicii", a precizat de dimineata purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar.La nivelul satului Sutu s-a constituit o celula de criza, iar in cursul noptii la fata locului a fost prezent prefectul judetului Cluj, Aurel Chereches, si seful IPJ Cluj, Constantin Ilea.Parintii copilului erau acasa in momentul disparitiei, tatal fiind ocupat cu montarea unui gard in gradina, iar mama desfasura activitati gospodaresti. Din declaratiile mamei rezulta ca baietelul ar fi fost lasat nesupravegheat intre 15 - 20 de minute.