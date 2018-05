Craiova: Politistii au tras dupa un sofer care nu a oprit la semnalele lor si nu stiu sigur daca l-au nimerit

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca evenimentul s-a produs pe bulevardul Stirbei Voda din Craiova.Barbatul, care se pare ca era singur in autoturism, nu a oprit la semnalele politistilor, iar acestia au tras mai multe focuri de arma si este posibil sa-l fi ranit pe sofer.Chiar si asa, soferul a reusit sa fuga si este cautat de politie , oamenii legii infiintand filtre in mai multe zone din oras, dar si la iesirile si intrarile din localitate."Politistii din cadrul Biroului Rutier Craiova au procedat la urmarirea unui autoturism condus de un sofer care nu a oprit la semnale. Au fost trase focuri de arma si este posibil ca acesta sa fie ranit. Acesta a fugit si e in continuare cautat de Politie", a afirmat reprezentantul IPJ Dolj.