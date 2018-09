Cranii si oase umane vechi, gasite in curtea unui barbat din Bistrita

Ziare.

com

Conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie Bistrita-Nasaud, un barbat de 41 de ani din localitatea Magurele, comuna Mariselu din Bistrita-Nasaud, a descoperit, in timp ce sapa sa isi amenajeze o fosa septica, doua cranii si mai multe fragmente de os, vechi de peste 50 de ani.In acest caz a fost declansata o ancheta "La data de 12 septembrie a.c., am fost sesizati de catre un barbat, de 41 de ani, din localitatea Magurele, comuna Mariselu ca, in timp ce sapa pentru amenajarea unei fose septice, in curtea locuintei, la o adancime de aproximativ doi metri a gasit mai multe fragmente de oase si doua cranii, posibil umane. La fata locului s-a deplasat echipa operativa si un medic legist, care a stabilit ca oasele ar putea avea o vechime de peste 50 de ani, putand proveni din cel de-al doilea Razboi Mondial", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Bistrita-Nasaud, Crina Sirb.In acest caz a fost declansata o ancheta, cercetarile fiind facute de Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Bistrita-Nasaud.