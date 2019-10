Crime has no gender: 21 de tari au lansat un site cu cele mai urmarite persoane, majoritatea femei

Ziare.

com

Scopul este de a directiona cat mai multe persoane catre site-ul www.eumostwanted.eu si de a primi informatii pentru prinderea fugarilor. Cetatenii sunt invitati sa viziteze site-ul, sa afle detalii despre infractiunile comise si, daca detin informatii, le pot trimite anonim anchetatorilor."Scopul este acela de a aduce in atentia publicului chipurile unora dintre cele mai cautate persoane urmarite din fiecare stat participant, astfel incat informatiile venite de la cetateni sa conduca la depistarea lor. Femeile sunt la fel de capabile sa comita infractiuni grave la fel ca barbatii? Femeile urmarite la nivel international, prezentate pe www.eumostwanted.eu/crimehasnogender , demonstreaza ca sunt.In aceasta noua campanie a fortelor de ordine din UE, infractorii, femei sau barbati, sunt cautati pentru infractiuni grave precum omorul, traficul de droguri, frauda, furtul si traficul de persoane", a transmsis, vineri, Politia Romana.Sursa citata a explicat ca 21 de state membre ale UE au selectat una dintre cele mai cautate femei din tara lor, in aceasta campanie."Fiecare persoana urmarita poarta o masca... iar in spatele ei se ascunde povestea infractiunilor comise, in 4 parti. Cand vei intra pe site, vei vedea toate aceste masti. Oprindu-te asupra oricareia dintre ele, vei descoperi tara care a dat-o in urmarire si infractiunea pentru care este urmarita persoana. In acel moment, nu ti se va dezvalui inca daca este femeie sau barbat.Pe masura ce povestea se desfasoara, parti ale mastii vor disparea, lasand privitorul sa ghiceasca genul infractorului. Scopul campaniei este de a atrage cat mai multi vizitatori pe site-ul https://eumostwanted.eu . Cu cat mai multe persoane vad fotografiile, cu atat creste sansa ca cineva sa poata pune ultima piesa a puzzle-ului, pentru a localiza si aresta persoana cautata", a transmis Politia Romana.Pe site-ul campaniei, Romania a postat fotografia lui Ildiko Enderle, de 43 de ani, suspectata ca a racolat si dus fete in Germania unde le-a obligat sa se prostitueze.Cei care detin informatii le pot trimite anonim, prin intermediul site-ului, direct catre anchetatorii nationali care cauta persoana.Potrivit Politiei Romane, aceasta abordare s-a dovedit de succes in ultimii trei ani.Campania, derulata de ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams - Reteaua Europeana a Unitatilor de Cautare Activa a Urmaritilor), impreuna cu Europol si politiile din statele membre, are ca obiectiv familiarizarea cetatenilor cu fetele unora dintre cele mai cautate persoane la nivel european.Dupa fiecare campanie, mai multi urmariti au fost arestati, deoarece presiunea a devenit prea mare pentru ei sau pentru rudele lor. De la lansarea proiectului, 69 de infractori care au aparut pe site-ul web au fost arestati.In cel putin 21 de cazuri, acestia au fost prinsi in urma unor informatii primite de la publicul larg, prin intermediul site-ului."Intrati pe https://eumostwanted.eu/crimehasnogender , descoperiti infractiunile pe care le-au comis aceste persoane si ajutati-ne sa le prindem. Informatia venita de la dumneavoastra ar putea fi ultimul detaliu care face diferenta si ii ajuta pe politisti", a mai transmis Politia Romana.