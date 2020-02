Crimele de la Caracal: Comisarul sef din Olt, destituit din Politie dupa ce a fost dus cu presul de interlopi

Ce a facut comisarul Alexe

"Ieri s-a finalizat materialul Consiliului de disciplina si azi inspectorul general al IGPR, seful Politiei Romane, a emis decizia de destituire din Politie pentru adjunctul sefului Inspectoratului judetului Olt, cel care a fost la comanda in ziua tragica, comisarul sef Nicolae Alexe. Urmeaza si ceilalti care sunt in concedii medicale", a spus Vela.Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut sa verifice situatia acestor concedii medicale."Am solicitarea catre dumneavoastra sa ii verificati. Au intrat in concediu medical. Trebuie verificati inclusiv daca nu sunt bolnavi inchipuiti si au disparut de la locul de munca, ca sa fuga de consecintele neindeplinirii au indeplinirii defectuoase a atributiilor de serviciu", a spus Orban.Comisarul sef Nicolae Alexe, numarul 1 pe operatiuni in Politia Olt si cel care a coordonat actiunea de la Caracal dupa disparitia adolescentei Alexandra Macesanu, a apelat la un apropiat, Remus Radoi "Codita" , seful unei retele uriase si dintre cei mai temuti oameni din judet, condamnat pentru ca a desfigurat un rival in bataie, a relatat in vara trecuta Libertatea, care a publicat conversatiile incredibile de pe WhatsApp dintre politistul Alexe si Radoi "Codita" si marturiile date ziarului de doi lideri de grupari concurente.Remus Radoi "Codita" a trimis Politia la doua adrese false ale rivalilor din clanul Oaca, in seara in care fiecare minut conta pentru gasirea fetei. In acelasi timp, clanul Oaca cunostea si el toate miscarile Politiei, fiind prieten cu sefii din Caracal, ambii implicati in cautarea Alexandrei, scrie Libertatea, care prezinta si schimburile de mesaje dintre cei implicati."Daca nu faceam ceea ce am facut mi se imputa ca nu am facut, daca am facut, mi se imputa ca am facut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informatii de care vorbiti dumneavoastra deja erau pe o pagina de Facebook cu numerele de telefon, nu stiu, cred ca cineva de pe la Primarie a luat numerele de telefon si le-a pus sa le gaseasca. S-au pus numerele de telefon pe o pagina de Facebook, deci deja erau facute publice", a declarat Alexe la vremea respectiva.Pe de alta parte, in raportul MAI privind felul in care s-a actionat in acest caz se arata ca Alexe a aflat despre apelurile Alexandrei la 112 putin dupa ora 11:00, dar si-a mintit superiorii ca a aflat mult mai tarziu despre caz. El participa la bilanturile Politiei din localitati din judet, cand a fost informat despre situatie. Nu si-a schimbat insa programul.Abia la ora 20:00 a constituit punctul de comanda pentru disparitia de minori, la aproape sapte ore dupa apelurile Alexandrei la 112, potrivit raportului.