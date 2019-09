Crimele de la Caracal: Procurorii incep reconstituirea faptelor

Familia Alexandrei nu va participa

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca Gheorghe Dinca a fost dus din Arestul Central in Arestul Politiei Olt, unde, luni si marti, va participa la reconstituirea faptelor pe care a marturisit ca le-a comis.Inceperea reconstituirii faptelor fusese anuntata, vineri, si de Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu.Acesta insa nu stia daca procurorii vor include in reconstituire si experimentul judiciar cerut de familie, respectiv simularea arderii in aceleasi conditii, cu aceleasi materiale, in acelasi loc, in butoiul unde Gheorghe Dinca a spus ca a ars trupurile celor doua fete.Familia Alexandrei Macesanu nu va participa la reconstituirea din Casa Groazei, a declarat Alexandru Cumpanasu, explicand ca e vorba despre un moment prea dureros."Va participa avocatul la aceasta reconstituire, pentru parinti e mult prea dureros, dar avocatul cu siguranta va fi acolo. Nu avem informatii clare cat va dura sau ce va cuprinde", a spus Cumpanasu.Cumpanasu a afirmat ca familia a depus mai multe solicitari la DIICOT si in functie de raspunsuri se vor lua deciziile in perioada care urmeaza."Am depus prin avocat mai multe cereri. Una vizeaza aceasta contraexpertiza la un laborator din strainatate pentru testul ADN (...) . Am cerut o suplimentare a acestui test de la INML.In functie de procurorul de caz, daca va refuza, vom solicita inca o expertiza, pentru ca prima expertiza a durat doar doua zile, foarte putin. Daca accepta, asteptam rezultatul. Avem laboratoare in strainatate si putem trimite oricand (probe - n.red.)", a mai spus Cumpanasu.Alexandra Macesanu (15 ani) si Luiza Melencu (18 ani) sunt cele doua fete care au disparut dupa ce au fost luate "la ocazie" de Gheorghe Dinca. Acesta a marturisit ca le-a omorat pe cele doua copile, apoi le-a ars trupurile in butoiul din curte.