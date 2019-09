Crimele de la Caracal: Procurorii l-au mutat pe Dinca in arestul din Slatina si incep luni reconstituirea faptelor

Ziare.

Surse judiciare au declarat, sambata, pentru Mediafax, ca Gheorghe Dinca a fost dus din Arestul Central in Arestul Politiei Olt, unde, luni si marti, va participa la reconstituirea faptelor pe care a marturisit ca le-a comis.Inceperea reconstituirii faptelor fusese anuntata, vineri, si de Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu.Acesta a afirmat ca nu stie daca procurorii vor include in reconstituire si experimentul judiciar cerut de familie, respectiv simularea arderii in aceleasi conditii, cu aceleasi materiale, in acelasi loc, in butoiul unde Gheorghe Dinca a spus ca a ars trupurile celor doua fete.Alexandra Macesanu (15 ani) si Luiza Melencu (18 ani) sunt cele doua fete care au disparut dupa ce au fost luate "la ocazie" de Gheorghe Dinca. Acesta a marturisit ca le-a omorat pe cele doua copile, apoi le-a ars trupurile in butoiul din curte.