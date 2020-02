Cum a protestat un barbat dupa ce i-a fost ridicat permisul auto: Si-a dat foc la masina in fata Politiei

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din cadrul Sectiei 4 au fost sesizati, marti, ca pe bulevardul I.C. Bratianu, in fata sediului Serviciului Rutier Constanta, are loc un incendiu la un autoturism."Deplasati la fata locului, politistii au stabilit faptul ca, pe fondul unui protest spontan privind masurile luate de politistii rutieri impotriva sa, un barbat de 33 de ani si-ar fi incendiat autoturismul.In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, in perioada 2016-2020, barbatul in cauza a fost sanctionat contraventional de sapte ori de politistii rutieri, iar in cursul zilei de astazi i-a fost retinut permisul de conducere pentru efectuarea unei depasiri neregulamentare", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Barbatul este din satul Mosneni, comuna 23 August. Sanctiunile aplicate de politisti in ultimii ani au fost pentru nefolosirea centurii de siguranta, viteza excesiva si ITP expirat.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore pentru distrugere.