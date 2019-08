Cum au fost pedepsiti politistii care nu au intervenit in cazul fetei gasita plina de sange in Galati: Au fost pusi sa patruleze pe jos

Ziare.

Conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Galati a decis, luni, ca, pana la finalizarea anchetei disciplinare, cei doi politisti, o femeie si un barbat, sa isi indeplineasca misiunile pe jos, fara a avea dreptul sa utilizeze masina de serviciu, au declarat, pentru Medifax, surse din Politie.Potrivit reprezentantilor IPJ Galati, pe perioada cercetarii disciplinare activitatea celor doi politisti nu este suspendata. Cei doi au grad de agent, unul dintre ei este absolvent al scolii de agenti, promotia 2016, celalalt fiind angajat din sursa externa in anul 2017.Incidentul care a dus la anchetarea celor doi politisti s-a produs sambata, pe un bulevard din orasul Galati. O femeie a filmat scena in care politistii refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange.In imagini apar fata plina de sange, masina de Politie, mai multi oameni si doi angajati ai unei firme de securitate. Oamenii de pe trotuar solicita ajutorul politistilor care refuza sa coboare din masina, in ciuda insistentelor.Victima pare ingrozita si refuza sa vorbeasca cu oamenii care i-au sarit in ajutor, in timp ce politistii asista pasiv la intreaga scena. In cele din urma, fata a fost transportata la spital.Fata de 14 ani le-a spus angajatilor de la Servicul de Ambulanta care au transportat-o la spital ca a fost violata Adolescentul banuit ca a avut relatii sexuale cu fata de 14 ani gasita plina de sange, pe o strada din Galati, a fost gasit de politisti, el fiind dus la Parchet pentru audieri. Citeste si: Directia Copilului sustine ca fata plina de sange din Galati nu a fost violata