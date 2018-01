Cum cerea un politist de la Rutiera favoruri sexuale unei soferite neatente: Esti matura, trecuta prin viata

Cea de-a treia varianta

Pe 27 aprilie 2017, la Biroul Accidente Usoare al Politiei Rutiere Bucuresti s-a prezentat o femeie care a provocat un accident. In timpul discutiilor, politistul Gabriel Perju i-ar fi vorbit despre amenda si suspendarea permisului de conducere. Dar i-ar fi propus si o solutie favorabila in schimbul unor favoruri sexuale. Dupa izbucnirea scandalului, politistul a plecat de la Brigada Rutiera la o sectie de politie din Bucuresti si in prezent este pus la dispozitia unitatii.Procurorii l-au trimis in judecata cu acuzatia de folosire abuziva a functiei in scop sexual. Potrivit rechizitoriului facut de Parchetul Capitalei, cu prilejul intalnirii politistul i-ar fi spus femeii ca sunt doua posibilitati de rezolvare a dosarului: fie retinerea permisului de conducere pentru 30 de zile, fie dosar penal pentru fals in declaratii. Dupa o discutie contradictorie, acesta i-a spus ca exista si o a treia varianta, aceea in care ar intretine raporturi intime, asa cum reiese din declaratia soferitei.Procurorii arata ca Perju s-a aparat si a declarat ca in aceasta prima parte a discutiei dintre ei, femeia ar fi sugerat oferirea unei sume de bani sau iesirea la o cafea, cu conditia ca dosarul contraventional sa ii fie rezolvat favorabil. "Aceasta parte a declaratiei sale nu se coroboreaza cu restul materialului probator, avand in vedere ca pe inregistrarea efectuata de martora el este cel care discuta pentru prima data despre", acuza procurorii.In orice caz, simplul fapt al implicarii intr-o discutie care sa abordeze o alta varianta de rezolvare a unei situatii juridice contravine atat normelor de etica si deontologie, dar mai ales prevederilor codului penal, se mai arata in rechizitoriu.Potrivit interceptarilor din dosar, pastrate de procurori in rechizitoriu, politistul pretinde favoruri sexuale de la femeie pentru a solutiona dosarul in mod favorabil acesteia, pe intreg parcursul discutiei precizand ca "ajutorul" il acorda numai "persoanelor care au ajuns sa fie cunostintele lui intime".Totodata, in mod intentionat, agentul ar fi creat o stare de presiune pentru femeie, insistand pe faptul ca exista si posibilitatea intocmirii unui dosar penal, aspect care pentru martora, neinitiata in domeniul juridic, "a avut un real impact emotional, actionand ca o stare de constrangere morarla". "In acest context, apreciem ca posibilitatea intocmirii unui dosar penal pe numele martorei pentru infractiunea de fals in declaratii este una nesustenabila, pentru ca martora a declarat propria sa versiune privind producerea evenimentului rutier", acuza procurorii.Procurorii mai arata ca politistul reietereaza in mod voluntar pretinderea favorurilor sexuale, detaliind ca ajutorul sau este pentru persoanele pe care le cunoaste in mod intim, ca nu doreste o relatie stabila cu martora, dar ii cere acesteia sa inteleaga singura ceea ce el vrea sa sugereze, intrucat aceasta este "matura, trecuta prin viata"."De asemenea, intr-un cadru neconventional, in afara cladirii, ii cere in mod repetat sa o sarute, pretinderea, in aceasta situatie, fiind una ferma, fara loc de echivoc. Din tonalitatea inculpatului nu reiese nici o clipa ca acesta este intrigat sau agasat de discutia cu martora, ci, din contra, lungeste aceasta dezbatere, folosind si elemente de natura a-i crea o stare tensionata martorei, pentru a gasi momentul prielnic in care sa ii propuna concret ce doreste de la ea", mai arata procurorii in rechiztoriu.Trimis in judecata de procurorii bucuresteni, agentul sustine intr-o declaratie data la TVR, ca acuzatiile femeii sunt neintemeiate."A avut loc prima discutie in care eu am vorbit despre amenzi si dumneaei a venit cu propuneri. In cea de-a doua discutie dumneaei m-a provocat sa spun anumite lucruri pentru a da de inteles ca eu sustin acest lucru. Nu mi-am dat seama ca dumneaei inregistreaza desi s-a tinut dupa mine o perioada destul de lunga. La un moment dat am iesit din birou pentru ca deja nu mai vroia sa plece. Eu tot imi gaseam de lucru," a declarat agentul de politie Gabriel Perju.Contactata, persoana care se considera vatamata, a spus ca nu vrea sa faca declaratii legate de acest caz.