Cum explica Politia Romana interventia din Bucuresti in urma careia un barbat a fost impuscat si a murit

"Activitatile noastre nu au scop violenta impotriva persoanelor sau suprinarea vietii. Dar in acelasi timp, cand un cetatean sau un politist este atacat, este supus unei agresiuni, unei vatamari corporale sau ii este pusa viata in pericol, atunci actionam ferm, conform legii si nu vom ezita sa folosim toate mijloacele din dotare. In cazul din Capitala, doi politisti au fost atacati cu obiecte ascutite, de natura sa le puna viata in pericol si au reactionat folosind armamentul din dotare.Interventia politistilor la acest eveniment a fost solicitata prin apel 112 de cetateni amenintati de actiunile persoanei in cauza", a declarat Bogdan Despescu, chestor sef de politie si secretar de stat in Ministerul de Interne.Drectorul general al Politiei Capitalei, comisar sef de politie Bogdan Berechet, a explicat ca in acest caz este vorba despre un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si ca inca se fac cercetari la fata locului."In fapt, in aceasta dimineata in jurul orei 4.00, prin apel 112 o persoana dintr-un imobil aflat in Sectorul 1 a sesizat ca un barbat sumar imbracat ameninta pe holuri avand asupra sa mai multe obiecte ascutite. La fata locului s-au deplasat politistii de la sectia 5 care dupa cateva minute l-au depistat. Din primele rezultate, la vederea politistilor barbatul a devenit violent si i-a lovit pe politisti, ulterior fugind. A fost localizat la un etaj superior unde a incercat din nou sa loveasca si a amenintat, motiv pentru care dupa somatie unul dintre politisti a efectuat foc de avertisment, iar ulterior a actionat asupra celui in cauza cu armanentul din dotare ranindu-l.A fost solicitat un echipaj de prim ajutor, iar barbatul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Ulterior a fost inregistrat decesul, iar cadavrul a fost transportat pentru necropsie. Doi dintre politistii care au intervenit la eveniment au primit ingrijiri medicale avand leziuni la nivelul mainii si piciorului", a spus Berechet.La conferinta a participat si Inspectorul general al Politiei Romane, Liviu Vasilescu."Vreau sa reamintesc ca principala misiune a Politiei Romane este siguranta cetateanului. Vom fi mereu acolo unde este nevoie de noi pentru ca nimeni sa nu fie in pericol si vom arata intotdeauna toleranta zero fata de faptele antisociale", a spus el.La randul sau, Despescu a precizat ca toate activitatile politistilor au drept scop protejarea vietii si folosesc resursa letala doar atunci cand nu exista alta solutie.