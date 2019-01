Cum facea "afaceri" un ofiter din Politia Capitalei: Cerea spaga pentru a opri masini in trafic

Ziare.

com

Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 28 ianuarie 2019, pentru Oliver-Adrian Ristea, ofiter de politie in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2, sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de luare de mita din care una in forma continuata.Adrian-Oliver Ristea a fost prezentat, marti, Tribunalului Bucuresti care a admis propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile, formulata de procurorii anticoruptie."In cursul lunii octombrie 2018, inculpatul Ristea Adrian-Oliver, in calitatea mentionata mai sus, a pretins de la administratorul unei societati comerciale (martor in cauza) sa-i remita, in doua transe, suma de 1.500 de euro pentru ca, in temeiul atributiunilor de serviciu, sa efectueze controale la mai multe magazine dintr-un centru comercial, in scopul eliminarii concurentei omului de afaceri.In scopul mentionat mai sus, la data de 5 noiembrie 2018, ofiterul de politie a primit suma de 3.800 lei din cei 1.500 de euro pretinsi initial", se arata intr-un comunicat de presa transmis de DNA.Potrivit sursei citate, deoarece controlul pentru care a primit banii respectivi nu a putut fi efectuat pana la sfarsitul anului 2018, Ristea Adrian-Oliver i-a solicitat martorului sa ii furnizeze informatiile necesare pentru a putea opri in trafic autoturisme care transporta produse contrafacute si implicit a lua masurile legale, respectiv confiscarea marfii si intocmirea unui dosar penal detinatorului acesteia."Politistul a propus acest mod de lucru, deoarece, in cazul constatarii unei infractiuni flagrante, nu era necesara o aprobare prealabila de la seful sau ierarhic. Omul de afaceri a fost de acord cu aceasta varianta, iar in data de 10 ianuarie 2019, urmare a informatiilor transmise, inculpatul a oprit in trafic un autoturism ce transporta produse contrafacute si a procedat la constatarea unei infractiuni flagrante.Ulterior, ofiterul de politie i-a spus omului de afaceri sa-i transmita soferului caruia i s-a intocmit dosar penal ca, pentru a-si rezolva "problema", trebuie sa ii remita suma de 5.000 de euro", mai spune DNA.Procurorii mai spun ca, deoarece omul de afaceri a precizat ca soferul nu ii poate oferi decat 2.500 de euro, dupa mai multe negocieri, ofiterul s-a multumit si cu aceasta suma, pe care a primit-o pe 22 ianuarie 2019. Intr-un context similar, ofiterul Adrian-Oliver Ristea a oprit alta masina si a cerut de la pasageri 4.000 de euro."In urma negocierilor purtate, inculpatul a fost de acord sa primeasca suma de 1.500 de euro. In aceeasi zi, prin intermediul aceluiasi om de afaceri, ofiterul de politie a primit 1.000 euro din suma pretinsa initial, moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante. Restul de bani urma sa-i fie remis inculpatului in cursul aceleiasi zile", a mai precizat DNA.