Cum lucra politistul-pedofil: Seful direct i-a facut program special, iar sefa de la Politie Rutiera Sector 2 nici nu stia ca-l are in subordine

Ziare.

com

Aceste noi detalii sunt scoase la iveala de raportul facut public de Guvern vineri seara, pe baza documentelor furnizate de seful Poltiei Romane, Bogdan Despescu."Activitatea profesionala desfasurata de agent este nesemnificativa raportat la standardele de performanta asociate postului ocupat, situatie care a fost posibila doar cu stiinta sefului direct, comisar sef de politie Voicu Rene Emanuel, aspect care a permis aparitia unor nemultumiri in colectivul structurii.Comisar sef de politie Voicu Rene Emanuel a manifestat superficialitate in modul de intocmire a planificarii de serviciu a agentului de politie Eugen Stan, in neconcordanta cu programul de lucru stabilit in fisa postului, in sensul", se arata in document.De asemenea, raportul consemneaza ca Voicu i-a trasat lui Stan "sarcini ce nu au avut ca scop atingerea standardelor de performanta asociate postului ocupat".In plus, desi zilnic desfasura activitati impreuna cu agentul Stan, comisarul sef Vornicu nu a manifestat interes in documentarea eventualelor probleme, de orice natura, ale subalternului sau, cu toate ca acesta fusese reclamat pentru savarsirea unei infractiuni de natura sexuala, iar evenimentele ulterioare au conturat existenta unui posibil comportament neadecvat.Comisarului sef de politie Alina Dobre, seful de Politie Rutiera pentru Sectorul 2, i se reproseaza ca "nici nu cunostea faptul ca agentul de politie Stan Eugen ocupa o functie in statul de organizare al biroului".Citeste si Seful Politiei Capitalei a demisionat. 22 de politisti sunt deferiti Parchetului in cazul pedofilului Stan