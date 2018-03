Cum sicana un primar PSD un politist de la Rutiera care dadea prea multe amenzi

Dosarul

Necazul agentului de politie

Supararea

Pe linie PSD

Radarele si campania pentru Presedintie

Promisiunile

"Va creez o uzura si o tracasare"

Presiuni si la familie

Primarul a negat

Lamentarile apartin primarul din Recas, Pavel Teodor (PSD) care era nemultumit ca unul dintre cei doi politisti de la Biroul Rutier local ii amenda pe locuitorii localitatii, dar mai ales pe cei care-l ajutau in campania electorala, pe prietenii sai sau pe soferii Primariei. Planul facut de edil a fost sa scape de politistul incomod.Tinta sa: radierea postului de agent de politie (care isi indeplinea in mod legal atributiile de serviciu) din statele de functii ale Politiei orasului Recas. Misiunea a fost indeplinita, iar politistul a fost mutat intr-o alta localitate. Intreaga afacere s-a transformat in dosar penal.Pavel Teodor a fost trimis in judecata saptamana trecuta de procurorii DNA pentru instigare la abuz in serviciu, instigare la uzurparea functiei si instigare la hartuire, legat de modul in care l-a indepartat pe agentul de politie de la Politia Recas. Este vorba de o ancheta mult mai mare, care vizeaza si alte infractiuni, in care sunt implicati sefi din cadrul Politiei Timis, Politiei Locale Recas si de la Politia Rutiera, la care ar fi apelat edilul.Printre cei trimisi in judecata: Petru Sorin Muntean-fost inspector-sef la IJP Timis, Florin Mircea Bolbos- fost adjunct al inspectorului-sef de la IJP Timis, Nicusor-Marcel Craciunescu- fost sef al Serviciului Politiei Rutiere Timis, alti doi fosti sefi al Politiei Locale Recas, Marian Dorinel Temu si Doru Adrian Berzescu, un avocat, un interlop, agenti de politie sau afaceristi. Detaliile din acest articol sunt din dosarul aflat pe masa magistratilor de la Curtea de Apel Timisoara.Dumitru Duma locuieste in localitatea Recas din anul 1980, iar incepand cu 1 ianuarie 1995, s-a angajat in Politie si a lucrat direct la Postul de politie Recas (comuna), pana in anul 2000, cand a activat la Serviciul Rutier Timis, la infiintarea Compartimentului Drumuri Europene si Nationale. In luna ianuarie 2006, s-a infiintat Orasul Recas si implicit Postul de Politie a devenit Politia Orasului Recas. El a lucrat de atunci in cadrul Compartimentul Rutier Recas, care avea doua posturi.Problemele lui Dumitru Duma au inceput in 2012, dupa ce primar al orasului Recas a fost ales Pavel Teodor. Edilul a candidat pe listele PNL, dar in 2014 s-a mutat la PSD, cu Ordonanta traseistilor.Edilul s-a suprat atunci cand Duma si colegul sau de la Rutiera a inceput sa-i amendeze prietenii. In primul rand sefa sa de campanie, dar si pe soferii firmei la care primarul era patron, "Belis Construct" SRL. Apoi pe soferii primariei, pe angajati afaceristilor care-l ajutau in campaniile electorale pe primar si, in general, pe toti locuitorii Recasului care incalcau regulamentele de circulatie. Primarul nu voia scandal cu cei care l-au ales.Edilul a discutat intr-o prima faza cu seful Politiei Locale. Comisarul-sef Dorinel Marin Temu le-a explicat politistilor rutieri, in septembrie 2014, sa nu se bage unde nu le fierbe oala si ce risca daca mai dau amenzi: "Noi suntem o Politie, aici, de ordine publica. Nu suntem nici DNA, nici Politia Economica. (...) Depindem de iiiii.... Primaria Recas, in sensuˊ ca, eu ca ofiter stiu ca si comandant, primaruˊ poatˊ sa-ti faca un raport. Vede: bai, Politia Recas nu prea colaboreaza cu mine; ia sa-l f... t io! Ii f...t pe toti! Si pe comandant si pe ei".Primarul a tras sforile pe linie de partid, la Titu Bojin, seful PSD din Timis, dar si la sefii politiei judetene. A facut mai multe memorii si planuri de indepartare a politistilor. Potrivit DNA, un alt sef al Politiei Locale Recas, Doru Adrian Berzescu, s-a implicat personal in activitati de supraveghere a agentului de politie, folosindu-se si de subordonatii sai. "Activitatile de urmarire au constat in supravegherea neautorizata a agentului de politie, atat in timpul exercitarii atributiilor de serviciu cat si in timpul liber, prin executare de capturi de imagini in locurile frecventate de acesta, cat si la domiciliul sau", au aratat procurori DNA.Pentru a scapa de presiunea edilului, care-l sicana constant, si de presiunile sefilor, Dumitru Duma accepta sa fie mutat pe o perioada de cateva luni in alta localitate, la Topolavatu Mare. Este vizitat si acolo de unul dintre sefii Politiei Locale Recas, care-l sfatuieste ca daca se intoarce sa fie cuminte si sa nu mai dea amenzi."Acuma, eu zic ca totusi, cale de intoarcere exista si din punctul tau de vedere, ce vreau eu sa spun? Nu are rost, noi, sa ne punem cu astia, ca pana una - alta astia conduc. Politicul", spunea Marian -Dorinel Temu.Temu i-a sugerat ca ar fi bine sa constate cel mult abateri contraventionale ori infractiuni savarsite de catre persoane aflate in tranzit pe drumul european E70 DN6, lasand nesanctionate faptele comise de catre localnici, pentru a nu mai fi deranjat primarul orasului.Campania electorala de la sfarsitul anului 2014 s-a resimtit si la Recas, in lupta dintre primarul Teodor Pavel si politistul de la Rutiera. Edilul ar fi avut avut pretentia ca toti lucratorii de politie din Recas sa contribuie la capitalul sau politic, inclusiv prin supunerea la cerintele sale de a avea un comportament "orientat" in timpul campaniei electorale.Cel mai elocvent exemplu este demersul acestuia catre seful Serviciului Rutier, Marcel Nicusor Craciunescu, sa nu mai amplaseze echipaje dotate cu aparate radar pe raza localitatii pe durata campaniei electorale prezidentiale. Primarul voia neaparat sa asigure 51% din voturile din localitate candidatului PSD, Victor Ponta, dar era deranjat de camerele video ale masinilor radar.Craciunescu a explicat intr-o discutie ambientala ca i-a dat curs solicitarii. "...la primarul, afla-mi numarul de telefon de la Primarie de la Recas, de pe fix (...) Ma suna pe telefon si imi spune ca - ii un echipaj pe zona aia ce duce spre crama si nu-i bine sa-l lasati aicea ca suntem in campanie electorala si nu da bine. Sa-l luati de acolo. - I-am inchis telefonul".Presiunile impotriva lui Duma au continuat, iar acesta a facut interventii la sefii politiei judetene. "Domnule primar, incepand cu data de 1 sau de 15 ii vom desfiinta functia lui Duma si il vom muta de aici", promitea, intr-o interceptare, Florin Mircea Bolbos- fost adjunct al inspectorului-sef de la IJP Timis.Bolbos ii explica unui apropiat al agentului care erau alternativele, varianta cea mai pesimista fiind excluderea din politie: "Daca noi acum in sedinta de comanda spunem ca functia (...) se muta in interesul serviciului la postul de politie cutare, pentru a fi exercitat are variante. Isi urmeaza functia. Daca nu, in trei luni de zile, nu alege alta optiune, pleaca din sistem. Asa-s ordinele. Deci e nebun?"Edilul ajunsese sa ameninte ca va organiza un miting impotriva lui Dumitru Duma in fata Politiei Orasului Recas, pentru a fi dat afara.De altfel, la sedinte, Bolbos se erija chiar ca un fel de salvator al politistilor din Recas mentionand ca "de n-as fi aici, voi de mult erati tocati si astea... de nici nu va spun!", ceea ce reprezinta tot o amenintare in sensul ca si in conditiile in care el le-a tinut partea, pe viitor, daca ei nu cedeaza, el va fi cel care o sa-i determine sa cedeze: "Daca vreti, eu pot sa o fac. Mie mi-e foarte usor, de pe pozitia mea, stimati colegi. Dar, va creez o uzura si o tracasare de n-o sa puteti... " explicand ca va trimite atatea controale pana ce "intr-o luna va incadrati, ca n-aveti ce face."Presat de sefi si sicanat cu plangeri de primar, Duma si-a dat acceptul, in decembrie 2014, pentru a fi mutat pe o functie de politist rutier la Politia Municipiului Lugoj.Presiunile edilului au vizat si familia politistului. Fata lui Duma activa in cadrul ansamblului de dansuri "Recasana", unde era foarte apreciata. In toamna anului 2012 a fost chemata de instructorul de dansuri, care i-a spus ca nu stie ce probleme are tatal sau cu primarul, dar trebuie sa predea costumul de dansuri si sa plece din ansamblu. In caz contrar primarul ar fi desfiintat ansamblul si ar fi fost dat afara instructorul. S-a luat hotararea in cadrul familiei ca fiica sa paraseasca ansamblul, pentru a nu face rau si celorlalti membri ai ansamblului.Sotia agentului de politie lucra vanzatoare la un magazin. Patronii erau apropiati ai primarului. Acestia i-au comunicat ca trebuie sa o concedieze, deoarece este presata de edil, care i-ar fi transmis ca nu se lasa pana nu "extermina" familia Duma.Primarul Teodor Pavel a negat acuzatiile DNA. Pentru a da o aparenta de legalitate interventiilor sale asupra activitatii functionarilor cu statul special din cadrul Politiei Romane, el a invocat existenta unui protocol de colaborare intre Primaria Orasului Recas si Politia Orasului Recas.