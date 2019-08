Cum trebuiau sa intervina politistii in cazul fetei pline de sange - ce spune manualul de tactica invatat la scoala de agenti

"Un dialog calm cu copilul"

Ce spune un jurist

Ancheta

Codul de etica: Politistul trebuie sa acorde sprijin

Care trebuie sa fie comportamentul politistului?

"Este important sa li se castige increderea"

Ziare.

com

Modul de actiune este prevazut in Manualul de tactica politieneasca. Prevederi similare apar si in Codul de etica al politistului, dar si in Manualul de bune practici al Politiei Romane.Ce prevede Capitolul XII -din Manualul de tactica politieneasca.Daca trebuie sa interveniti intr-un caz de agresiune sexuala trebuie sa respectati urmatoarele reguli tactice:a), calm, redandu-i sentimentul de siguranta;b)c)(victima trebuie sa evite sa se spele);d), consemnand:* detaliile agresiunii;* semnalmentele suspectului;* starea psiho-fizica a victimei;e)unde va fi supusa unui examen medical, cu consimtamantul acesteia, pentru a obtine elemente de proba;f)g)h)pentru a ajuta victima sa paraseasca spitalul;i)Manualul de tactica politienesca stableste regulile in cazul interventiei in cazul minorilor pierduti, lipsiti de supraveghere, fugiti de la domiciliu sau din centrele de plasament, precum si in cazul celor care au comis o fapta penala."Purtati un dialog calm cu copilul pentru a-l determina pe cat posibil sa vorbeasca despre viata sa si sa va furnizeze date care sa ajute la clarificarea situatiei sale.In acest mod se puteti afla la ce scoala a invatat, unde locuieste sau alte date necesare identificarii sale, precum si daca a fost neglijat, exploatat, abuzat fizic, sexual sau emotional. Daca veti constata vreunul din aceste cazuri, sesizati de indata Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului," arata Manualul.Cei doi politisti din Galati ar fi trebuit sa-i acorde asistenta tinerei plina de sange, despre care se crede ca ar fi fost victima unui viol."Sa o acopere cu o haina macar pentru un ajutor psihologic minim, sa o izoleze de trecatori pentru a nu-i amplifica starea de soc (privirile curioase ale trecatorilor).Victima este in momentele cele mai vulnerabile," arata juristul Vlad Gheorghe, intr-o postare pe Facebook, cum ar fi trebuit sa fie interventia rapida a politistilor in cazul de la Galati. Potrivit reprezentantilor IPJ Galati, agentii fac deja obiectul unei anchete interne, la finalul careia vor fi dispuse masuri ce pot fi de la mustrare pana la destituirea din Politie.Fata de 14 ani gasita pe o strada din Galati plina de sange traieste intr-un centru de plasament, iar sambata, cand a avut loc incidentul, ea ar fi fost plecata cu bilet de voie.Totodata, in urma investigatiilor, politistii au intocmit dosar penal pentru relatii sexuale cu un minor, urmand a stabili daca a fost vorba chiar despre un viol.In cele din urma, fata a fost transportata la Spitalul de Copii din Galati, iar persoana care a realizat filmarea a anuntat pe Facebook ca a vizitat-o si confirma faptul ca victima ar fi fost violata.Potrivit Codului de etica si deontologie al politistului, ativitatea politiei constituie serviciu public specializat care se realizeaza in interesul persoanei si comunitatii, precum si in sprijinul institutiilor statului, in conformitate cu legislatia interna si internationala aplicabila in domeniu."Politistul trebuie sa acorde sprijin, conform competentelor legale, victimelor infractiunilor atunci cand intra in contact cu acestea pe timpul si in afara indeplinirii atributiilor de serviciu.In acest sens, victima este indrumata catre serviciile specializate ale politiei sau ale altor institutii cu responsabilitati in domeniu si este informata, dupa caz, cu privire la modalitatile de solutionare a situatiei sale", arata Codul.Pe timpul actiunilor, politistul trebuie sa acorde atentie deosebita nevoilor specifice ale unor categorii speciale sau vulnerabile de populatie, cum ar fi: copiii, femeile, batranii, persoanele cu handicap."Politistul trebuie sa se comporte civilizat si sa dea dovada de amabilitate si solicitudine, adoptand o atitudine politicoasa si ferma", mai arata Codul de etica si deontologie.Politistul trebuie sa dovedeasca stapanire de sine, capacitate de comunicare, abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale, dezvoltandu-si prin sistemul de formare continua puterea de intelegere a problemelor sociale, culturale si educationale specifice colectivitatii in care isi exercita profesia, precum si, dupa caz, capacitatile manageriale, conchide sursa citata.In 2017, Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania - Comitetul Helsinki a obtinut, dupa doi ani de procese cu IGPR, "Manualul de bune practici" al politiei romane.In el sunt detaliate toate procedurile pe care politistii sunt obligati sa le respecte. Un capitol este dedicat interventiei politistilor in cazul minorilor."In cazul in care este vorba de un copil fugit de acasa sau dintr-un centru de plasament,, avandu-se in vedere ca de modul in care sunt tratati depinde in mare masura atitusidea lor ulterioara fata de politie," se arata in Manual.