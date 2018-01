Deputatul "mitraliera" anunta ca va redepune legea care prevedea castrarea chimica a pedofililor

Ziare.

"Iata, ca inca o data, intuitia mea si flerul politic (si nu numai) sunt prea revolutionare poate pentru unii! Acum 3 ani, am depus initiativa legislativa privind castrarea chimica a pedofililor, castrare chimica care exista aproape in toate tarile europene si in SUA, chiar si in Republica Moldova si care prin tratamentul aplicat pedofililor, ar fi eliminat pornirile psihopate ale acestor pedofili si ne-ar fi aparat copiii.Dar din pacate initiativa mea a primit aviz negativ de la Ministrul Justitiei de atunci, coleg in Psd. De asta am spus si spun totdeauna, ca imi doresc oameni cu expertiza in guvern. Acum, va trebui sa reintroduc aceeasi initiativa, insa inconstienta unora, poate sa distruga vieti si familii", a scris Catalin Radulescu, textul fiind redat in forma in care a fost publicat pe pagina de Facebook a deputatului PSD.In martie 2014, un grup de 27 de parlamentari PSD, printre care Catalin Radulescu si fostul premier Sorin Grindeanu, au propus, printr-o initiativa legislativa depusa la Parlament, castrarea chimica a persoanelor care au savarsit infractiuni de agresiune sexuala asupra minorilor Proiectul se referea la combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil si a infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale ale persoanelor si prevedea ca faptuitorul acestor infractiuni poate fi obligat sa urmeze tratamentul de castrare chimica. Cei care ar fi acceptat sa urmeze acest tratament de castrare chimica ar fi beneficiat de reducerea la jumatate a limitelor speciale ale pedepsei.Potrivit expunerii de motive a proiectului, initiatorii afirmau ca "prin masura de castrare chimica se intelege inhibarea pornirilor sexuale prin metode chimice a condamnatului gasit vinovat de abuz sexual asupra unui copil minor, in scopul prevenirii unei recidive".Initiatorii sustineau ca persoanele condamnate pentru infractiuni de natura sexuala si considerate un pericol social risca sa se intoarca in inchisoare si dupa ispasirea pedepsei, daca nu accepta un tratament chimic pentru a le "inabusi pornirile", iar costurile legate de executarea pedepsei cu inchisoarea sunt incomparabil mai mari decat costurile castrarii chimice.Nu este prima initiativa de acest fel din Parlament, un proiect similar a fost depus si respins, in trecut, initiatori fiind parlamentari de la PDL.