Deputatul PNL care a acuzat politistii rutieri ca "nu se mai satura de ciubuc", reclamat la CNCD

Scandalul a izbucnit dupa ce a transmis, vineri, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis in care atrage atentia ca, dupa adoptarea unor modificari la Codul Rutier care vizeaza presemnalizarea aparatelor radar, "numarul accidentelor rutiere, avand cauza viteza excesiva, va creste alarmant", motiv pentru care ei cred ca legea nu ar trebui promulgata.s-a aratat indignat si a spus ca nu intelege reactia politistilor rutieri, care se opun presemnalizarii radarelor.", a scris pe Facebook secretarul general adjunct al PNL.Acuzatiile liberalului au generat reactii negative din partea politistilor., unul dintre cei mai cunoscuti purtatori de cuvant ai acestora in spatiul virtual, l-a criticat dur pe politicianul liberal, luandu-le apararea colegilor sai jigniti de Florin Roman."Comparatiile pe care le face cu Italia, tara in care a mers domnia sa vreo 500 de km si a vazut indicatoare de presemnalizare a radarelor, nu isi au locul, atata timp cat Romania ocupa un loc fruntas in clasamentul tarilor cu morti pe sosele, iar infrastructura rutiera de asemenea nu poate fi comparata. (...)Codul rutier, pe care esti obligat sa-l inveti pentru a obtine permisul de conducere, si pe care sper ca domnul deputat a putut sa-l inteleaga, specifica foarte clar limitele de viteza. Asta nu e prevenire? Indicatoarele care iti arata limita maxima de viteza nu te previn ca daca o depasesti esti pasibil de amenda?Eu zic ca si in troleu sa fii prevenit ca in statia urmatoare vor urca controlorii, in caz contrar sa nu poti fi sanctionat pentru ca tu nu ai stiut ca vei fi controlat asa ca nu ti-ai facut biletul.!", a scris, printre altele, Marian Godina.Sambata, a aparut o noua reactie, de data aceasta din partea unui intreg sindicat."Cine ar trebui sa apere demnitatea, onoarea politistilor si prestigiul Politiei Romane, atunci cand acestea sunt afectate de declaratiile unor politicieni? In opinia noastra, ministrul MAI si seful Politiei Romane. Aceste reactii institutionale si necesare nu prea apar, din pacate. Asa ca de data asta am facut-o noi! Va asteptam la CNCD, domnule Florin Roman!", anuntaIn sesizarea depusa oficial la CNCD, sindicatul Diamantul, in care sunt reuniti peste 3.000 de politisti in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv politisti din formatiunile de politie rutiera, cer Consiliului sa decida daca, prin afirmatiile facute, Florin Public a incalcat principiul nediscriminarii."In textul in cauza se sugereaza ca politistii se opun la presemnalizarea radarelor pentru ca ar lua mita de la contravenienti si totodata ca ei sunt de vina pentru ca 'oamenii mor in accidente'.Scopul postarii este vadit de a, insinuandu-se ca toti sunt infractori si punandu-se, fara ratiune legitima, in sarcina politistilor si Politiei Romane, culpa pentru persoanele decedate in accidente rutiere.Mesajul, scopul si consecintele acestuia sunt agravate de imprejurarea ca autorul este un politician cunoscut PNL si un formator de opinie in randul societatii.Din punctul nostru de vedere, mesajul respectivului incalca limitele dreptului la libera exprimare, afecteaza demnitatea si onoarea politistilor si totodata prestigiul Politiei Romane, reprezentand o fapta de discriminare, interzisa si sanctionata de OG 137/2000", se arata in sesizarea depusa la CNCD prin care se cere sanctionarea deputatului Florin Roman.