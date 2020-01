Detaliile crimei in stil mafiot din Galati: Femeia a apelat la amantul in varsta de 21 de ani pentru uciderea sotului de 64

Ziare.

Femeia in varsta de 31 de ani le-a povestit anchetatorilor ca a vrut sa-i dea o lectie sotului italian, in varsta de 64 de ani, care devenea agresiv in momentele in care consuma alcool.De altfel, legistii au stabilit ca bataia a fost deosebit de violenta, victima murind dupa ce a fost lovita repetat in cap si in abdomen.Incidentul s-a produs in ultima zi a anului trecut si a fost anuntat la numarul unic de urgenta 112 chiar de femeia care "comandase" bataia.Ea i-a anuntat pe politisti ca si-a gasit sotul mort in locuinta, incercand sa simuleze un accident casnic.Politistii au extins cercetarile in momentul in care au descoperit mai multe leziuni suspecte pe cadavrul barbatului.Judecatorii galateni au emis mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele femeii si al celor doi batausi. Tinerii sunt acuzati de omor cu premeditare, iar femeia de instigare la savarsirea acestei infractiuni.