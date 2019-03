Dilema judecatorilor: Cum calculeaza un politist intensitatea muzicii, inainte de a-i amenda pe amatorii de petreceri?

Petrecerea intrerupta de politie

Acestea sunt intrebari la care trebuie sa raspunda in luna mai 2019 un complet pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materia contenciosului administrativ si fiscal de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Problema a fost ridicata de Tribunalul Arad,, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.Avertismentul a fost dat intr-o zi de duminica, pe 3 septembrie 2017, la ora 23:40. Se intampla in comuna aradeana Vladimirescu.Potrivit politistului, aparatura si instrumentele muzicale erau utilizate la intensitate mare, iar din acest motiv era tulburata linistea locuitorilor de pe strada Berlin.Avertismentul a fost dat in baza unui articol din Legea 61/1991 care pedepseste: "".Tribunalul Arad cere acum Inaltei Curti sa stabileasca interpretarea data naturii juridice a notiunilor "intensitate mare" sau "intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor".In plus, judecatorii ICCJ trebuie sa stabileasca daca prevederile Legii 61/1991 se coroboreaza sau intregesc Ordinul 119/2014 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.Acest ordin stabileste si valorile-limita ale indicatorilor de zgomot care trebuie asigurate si respectate."Problema de drept enuntata este noua, intrucat, urmare a cercetarilor efectuate in acest sens, nu a fost identificata practica judiciara in materie care sa conduca la concluzia ca aceasta chestiune a fost dezlegata jurisprudential in mod unitar", explica Tribunalul Arad.Judecatorii de la Tribunalul Arad isi motiveaza si opinia lor in acest caz punctual. Ei sustin ca aplicarea contraventiilor in asemenea situatii implica o mare doza de subiectivitate din partea agentului constatator."Completul de judecata apreciaza ca notiunile avute in vedere de prevederile legale aratate, respectivsi, nu sunt definite de catre actul normativ in cauza (), iar calificarea acestora pentru a se considera ca aplicabile textele de lege in vederea incheierii procesului verbal de contraventie si a aplicarii sanctiunii contraventionale potrivit art. 2, pct. 26 si art. 2 pct. 27", precizeaza Tribunalul Arad.Tocmai pentru a reduce aceasta subiectivitate a aprecierii personale a politistului, intensitatea galagiei ar trebui determinata prin caracteristici obiective, "care sa presupuna masuratori cu aparate tehnice specifice pentru determinarea unor valori obiective in raport de care sa fie sau nu aplicate sanctiuni contraventionale.""Instanta constata ca mentiunile procesului-verbal de contraventie trebuie sustinute de un probatoriu aferent cu privire la existenta faptei contraventionale, savarsirea faptei de catre petent si vinovatia acestuia in comiterea contraventiei,", conchide Tribunalul Arad.